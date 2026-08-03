Animais
Empresa anuncia avanço em projeto para recriar o dodô, extinto há mais de 300 anos
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De acordo com a companhia, sua equipe conseguiu superar um dos principais obstáculos científicos relacionados ao desenvolvimento de embriões de aves geneticamente modificadas. Com esse progresso, a expectativa é produzir o primeiro exemplar com características semelhantes às do dodô dentro de um período estimado entre cinco e sete anos. Foto: Wikimedia Commons/Lamiot
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Originário das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, o dodô foi extinto poucas décadas após a chegada dos colonizadores europeus. A caça intensa, a destruição do ambiente natural e a introdução de animais invasores contribuíram para o desaparecimento da espécie, que hoje simboliza os efeitos da ação humana sobre a fauna mundial. Foto: Domínio Público
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Como as técnicas convencionais de clonagem não funcionam em aves, os pesquisadores adotaram uma estratégia diferente. O trabalho utiliza células germinativas primordiais do pombo-de-nicobar, considerado o parente vivo mais próximo do dodô. Foto: iNaturalist/ziggypop74
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Após passarem por modificações genéticas para incorporar características da ave extinta, essas células são transferidas para galinhas alteradas em laboratório, capazes de produzir óvulos e espermatozoides com o novo material genético. Nos últimos anos, a empresa anunciou uma série de avanços. Foto: Pexels/Alexas Fotos
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Entre eles estão o cultivo prolongado dessas células em laboratório e a criação de galinhas que não desenvolvem suas próprias células reprodutivas, o que facilita a implantação das células editadas. Mais recentemente, os pesquisadores apresentaram um sistema de "ovo artificial", desenvolvido para permitir a incubação de embriões fora da casca. Foto: Myriams-Fotos/Pixabay
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A tecnologia já resultou no nascimento de dezenas de pintinhos saudáveis e poderá servir tanto ao projeto do dodô quanto ao do moa-gigante, ave extinta da Nova Zelândia. Apesar dos resultados, parte da comunidade científica recomenda prudência. Foto: Pexels/KH Tan
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Ainda são necessários mais estudos revisados por pares, além disso pesquisadores independentes ressaltam que o animal resultante não seria um dodô verdadeiro, mas sim uma espécie geneticamente modificada. O projeto também levanta debates éticos e ambientais sobre a reintrodução de espécies extintas. Foto: Wikimedia Commons/Jebulon
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Apesar das críticas, a empresa afirme que suas tecnologias podem ajudar na conservação da biodiversidade e na proteção de espécies ameaçadas. Além do dodô, a Colossal Biosciences também trabalha em iniciativas envolvendo o mamute-lanoso, o tigre-da-Tasmânia, o antílope-azul e o moa-gigante. Foto: Cortesia da Colossal Biosciences