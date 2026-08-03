Empresa anuncia avanço em projeto para recriar o dodô, extinto há mais de 300 anos

Entre eles estão o cultivo prolongado dessas células em laboratório e a criação de galinhas que não desenvolvem suas próprias células reprodutivas, o que facilita a implantação das células editadas. Mais recentemente, os pesquisadores apresentaram um sistema de "ovo artificial", desenvolvido para permitir a incubação de embriões fora da casca. Foto: Myriams-Fotos/Pixabay