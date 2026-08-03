Gigantes de gelo que desafiam o tempo e a natureza

Com cerca de 250 km² de área, 30 km de comprimento e paredões que chegam a aproximadamente 74 metros acima do Lago Argentino, o Perito Moreno é uma das 48 geleiras alimentadas pelo Campo de Gelo Patagônico Sul, a terceira maior massa de gelo continental do planeta, atrás apenas da Antártica e da Groenlândia. Foto: Imagem de JDubya59 por Pixabay