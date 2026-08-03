Brasil figura entre os países mais propensos à formação de tornados; veja onde eles são mais frequentes

O oeste dos estados do Sul e áreas do sul de Mato Grosso concentram os casos mais intensos, resultado do encontro entre o ar quente e úmido transportado da Amazônia e as massas de ar frio vindas da Argentina, combinação que fortalece a instabilidade atmosférica. Apesar dessa concentração, registros também já ocorreram em outras partes do país. Foto: Nikolas Noonan/Unsplash