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Síndrome de Ehlers-Danlos: doença genética rara afeta articulações e diagnóstico pode levar mais de 10 anos

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Redação Flipar
  • Entre essas condições está a Síndrome de Ehlers-Danlos, um grupo de doenças hereditárias que compromete o tecido conjuntivo e interfere na produção ou na estrutura do colágeno, proteína responsável por dar sustentação, resistência e elasticidade a diferentes partes do organismo.
    Entre essas condições está a Síndrome de Ehlers-Danlos, um grupo de doenças hereditárias que compromete o tecido conjuntivo e interfere na produção ou na estrutura do colágeno, proteína responsável por dar sustentação, resistência e elasticidade a diferentes partes do organismo. Foto: Wikimedia Commons/Piotr Do?z?onek
  • O tipo hipermóvel figura entre os mais frequentes, enquanto o vascular inspira maior atenção devido ao risco de rompimento de artérias e órgãos internos. Pessoas com a síndrome costumam apresentar articulações extremamente flexíveis, luxações recorrentes, dores crônicas e fadiga constante.
    O tipo hipermóvel figura entre os mais frequentes, enquanto o vascular inspira maior atenção devido ao risco de rompimento de artérias e órgãos internos. Pessoas com a síndrome costumam apresentar articulações extremamente flexíveis, luxações recorrentes, dores crônicas e fadiga constante. Foto: Wikimedia Commons/SamuelEDS94
  • Muitos pacientes convivem durante anos com sintomas sem receber um diagnóstico correto, pois a doença pode ser confundida com outras condições reumatológicas ou musculoesqueléticas — há casos em que uma pessoa leva de 10 a 20 anos para ser diagnosticada.
    Muitos pacientes convivem durante anos com sintomas sem receber um diagnóstico correto, pois a doença pode ser confundida com outras condições reumatológicas ou musculoesqueléticas — há casos em que uma pessoa leva de 10 a 20 anos para ser diagnosticada. Foto: Reprodução/Magnific
  • A confirmação costuma depender da avaliação clínica, do histórico familiar e, em determinados subtipos, de exames genéticos capazes de identificar mutações relacionadas ao colágeno. Ainda não existe cura para a Síndrome de Ehlers-Danlos, mas diferentes abordagens ajudam a controlar os sintomas e reduzir o risco de complicações.
    A confirmação costuma depender da avaliação clínica, do histórico familiar e, em determinados subtipos, de exames genéticos capazes de identificar mutações relacionadas ao colágeno. Ainda não existe cura para a Síndrome de Ehlers-Danlos, mas diferentes abordagens ajudam a controlar os sintomas e reduzir o risco de complicações. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • O tratamento reúne profissionais de diversas especialidades, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos, conforme as necessidades de cada paciente. Exercícios orientados fortalecem a musculatura, aumentam a estabilidade das articulações e diminuem a probabilidade de lesões.
    O tratamento reúne profissionais de diversas especialidades, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos, conforme as necessidades de cada paciente. Exercícios orientados fortalecem a musculatura, aumentam a estabilidade das articulações e diminuem a probabilidade de lesões. Foto: Pexels
  • O avanço das pesquisas amplia o conhecimento sobre a síndrome, favorece diagnósticos mais rápidos e abre caminho para tratamentos cada vez mais eficazes. Com acompanhamento especializado, informação de qualidade e cuidados adequados, muitas pessoas conseguem preservar a autonomia e manter uma boa qualidade de vida.
    O avanço das pesquisas amplia o conhecimento sobre a síndrome, favorece diagnósticos mais rápidos e abre caminho para tratamentos cada vez mais eficazes. Com acompanhamento especializado, informação de qualidade e cuidados adequados, muitas pessoas conseguem preservar a autonomia e manter uma boa qualidade de vida. Foto: Pexels/RDNE Stock project
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