Teria coragem? Conheça algumas das casas mais isoladas do mundo

Ilha Just Room Enough, Nova York: Essa ilha no arquipélago Thousand Islands, em Nova York, é considerada a menor ilha habitada do mundo. Com cerca de 300 metros quadrados, abriga apenas uma casa e um pequeno quintal. Comprada por uma família na década de 1950 para servir como residência de verão, o local é superprivado, embora existam outras casas acessíveis por um curto trajeto de barco. Foto: Panoramio - Sergey Ashmarin