Estilo de Vida
Teria coragem? Conheça algumas das casas mais isoladas do mundo
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Ouarzazate, Marrocos: Situadas em Ouarzazate, cidade marroquina conhecida como "a porta do deserto", essas construções ficam entre as montanhas do Saara. Assim como o histórico vilarejo de Aït Benhaddou, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, elas foram erguidas com materiais tradicionais, como adobe, taipa de pilão, tijolos de argila e madeira. Foto: Wikimedia Commons/Timothy A. Gonsalves
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Arnarstapi, Islândia: Arnarstapi é um pequeno vilarejo da Península de Snæfellsnes, na Islândia, com cerca de 60 habitantes. Cercado por paisagens vulcânicas e localizado aos pés do vulcão Snæfellsjökull, o local se destaca por uma casa solitária de telhado vermelho que reforça o clima de isolamento e tranquilidade da região. Foto: Panoramio – Jon Gretarsson
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Elliðaey, Islândia: Localizada na ilha de Ellidaey, no arquipélago de Vestmannaeyjar, essa construção ficou conhecida como "a casa mais solitária do mundo". Apesar da fama, trata-se de um abrigo de caça construído pela Associação de Caça de Elliðaey na década de 1950, e não de uma residência. Foto: Wikimedia Commons/Hansueli Krapf
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Montanhas de Fafe, Portugal: A Casa do Penedo, na Serra de Fafe, em Portugal, ganhou fama na internet por sua aparência incomum, que levou muitos a duvidarem de sua existência. O local é real, pode ser visitado e fica em uma área remota, o que exige planejamento para o acesso. Foto: Maksym Kaharlytskyi/Unsplash
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Ria d’Etel, França: Às margens da Ria d'Étel, na região da Bretanha, na França, existem sete pequenas localidades equipadas com infraestrutura moderna, como eletricidade e água encanada. Entre elas, está o ilhéu de Nichtarguer, onde uma pequena casa abandonada, reconhecida pelas venezianas azuis, chama a atenção pela beleza e pelo isolamento. Foto: Reprodução
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Khinalig, Azerbaijão: Localizada a cerca de 2.130 metros de altitude, nas montanhas do Cáucaso, Khinalig é uma das aldeias mais isoladas da Europa. Com cerca de 2 mil habitantes, preserva um idioma próprio e tradições ancestrais. Suas casas de pedra enfrentam invernos rigorosos há séculos, e o acesso mais comum parte de Baku, capital do Azerbaijão. Foto: Wikimedia Commons/Cekli829
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Glencoe, Escócia: As Terras Altas da Escócia são famosas pelas paisagens preservadas e pelo clima de isolamento, características que fazem de Glencoe um cenário ideal para casas afastadas da civilização. A região reúne diversas construções desse tipo, muitas delas disponíveis para aluguel de temporada e bastante procuradas por quem busca contato com a natureza. Foto: Max Hermansson/Unsplash
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Ilha Just Room Enough, Nova York: Essa ilha no arquipélago Thousand Islands, em Nova York, é considerada a menor ilha habitada do mundo. Com cerca de 300 metros quadrados, abriga apenas uma casa e um pequeno quintal. Comprada por uma família na década de 1950 para servir como residência de verão, o local é superprivado, embora existam outras casas acessíveis por um curto trajeto de barco. Foto: Panoramio - Sergey Ashmarin