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O segredo da leveza: como mousses, merengues e outros doces ficam tão aerados

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Redação Flipar
  • No merengue, o segredo está nas claras em neve. Ao serem batidas, as proteínas envolvem bolhas de ar, formando uma espuma estável que cresce ainda mais quando recebe açúcar.
    No merengue, o segredo está nas claras em neve. Ao serem batidas, as proteínas envolvem bolhas de ar, formando uma espuma estável que cresce ainda mais quando recebe açúcar. Foto: imagem gerada por i.a
  • A mousse combina essa incorporação de ar com ingredientes como creme de leite ou claras batidas. O resultado é uma sobremesa cremosa, mas com textura delicada e leve.
    A mousse combina essa incorporação de ar com ingredientes como creme de leite ou claras batidas. O resultado é uma sobremesa cremosa, mas com textura delicada e leve. Foto: imagem gerada por i.a
  • O suflê também depende das claras em neve. No forno, o ar e o vapor de água presentes na massa se expandem com o calor, fazendo a preparação crescer rapidamente.
    O suflê também depende das claras em neve. No forno, o ar e o vapor de água presentes na massa se expandem com o calor, fazendo a preparação crescer rapidamente. Foto: imagem gerada por i.a
  • O marshmallow obtém sua leveza ao bater uma calda de açúcar quente com claras ou gelatina. Esse processo aprisiona milhões de bolhas de ar, formando uma espuma firme e macia.
    O marshmallow obtém sua leveza ao bater uma calda de açúcar quente com claras ou gelatina. Esse processo aprisiona milhões de bolhas de ar, formando uma espuma firme e macia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além das claras, ingredientes como fermento químico, bicarbonato e até o vapor de água ajudam a criar bolhas em diversas receitas, deixando bolos e massas mais fofinhos.
    Além das claras, ingredientes como fermento químico, bicarbonato e até o vapor de água ajudam a criar bolhas em diversas receitas, deixando bolos e massas mais fofinhos. Foto: imagem gerada por i.a
  • A temperatura e o modo de preparo fazem toda a diferença. Misturar a massa com delicadeza evita que o ar incorporado escape antes do cozimento ou da refrigeração.
    A temperatura e o modo de preparo fazem toda a diferença. Misturar a massa com delicadeza evita que o ar incorporado escape antes do cozimento ou da refrigeração. Foto: imagem gerada por i.a
  • A ciência explica essa leveza: as bolhas ficam presas em uma estrutura formada por proteínas, amidos ou gelatina. É essa
    A ciência explica essa leveza: as bolhas ficam presas em uma estrutura formada por proteínas, amidos ou gelatina. É essa "rede" que mantém o doce aerado até a hora de servir. Foto: imagem gerada por i.a
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