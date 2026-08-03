Nova espécie de orquídea Dracula é descoberta no Equador

O nome da orquídea homenageia Mario Aguilar, agricultor e entusiasta de orquídeas da região de El Oro, responsável pelo primeiro registro fotográfico da planta. Foi ele quem encontrou uma pequena população de cerca de quinze exemplares em um fragmento de floresta remanescente perto da cidade de Balsas, há mais de dez anos. Foto: Reprodução PhytoKeys