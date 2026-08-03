Lhamas: conheça as curiosidades do simpático animal que se tornou símbolo dos Andes

Muita gente confunde lhamas e alpacas por causa da aparência semelhante, mas elas têm diferenças marcantes. As lhamas são maiores, têm rosto mais alongado e orelhas em formato de banana, enquanto as alpacas são menores, possuem focinho mais curto e são criadas principalmente pela qualidade de sua fibra. Foto: imagem gerada por i.a