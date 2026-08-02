Plantas popularmente associadas ao afastamento de escorpiões

Os escorpiões são animais peçonhentos que costumam se esconder em locais escuros, como frestas, entulhos e pilhas de materiais. Nas áreas urbanas, sua presença é favorecida pelo acúmulo de lixo e pela oferta de alimento, especialmente baratas. A picada pode causar dor intensa e, em casos graves, exige atendimento médico imediato, sobretudo em crianças e idosos. Foto: wikimedia commons/Shantanu Kuveskar