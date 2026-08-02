Galeria
Folhas verdes que vão além do básico e ajudam a fortalecer o organismo
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Mostarda-verde – Ainda pouco conhecida, a mostarda-verde se destaca pelo alto valor nutricional. Rica em vitaminas A, C e K, além de cálcio, potássio e antioxidantes, contribui para a saúde dos ossos e da imunidade, combinando bem com saladas, refogados e sopas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Couve – Tradicional na mesa brasileira, a couve é rica em vitaminas A, C e K, além de cálcio, ferro, fibras e antioxidantes. Versátil, pode ser consumida crua, refogada ou em sucos, contribuindo para a saúde dos ossos, do coração e do sistema imunológico. Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
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Espinafre – Rico em ferro, ácido fólico, vitaminas A, C e K, o espinafre contribui para a saúde dos ossos, músculos e para a formação das células sanguíneas. Versátil, pode ser consumido em saladas, refogados, tortas e sopas. Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
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Bertalha – Rica em cálcio, ferro, fibras e vitaminas A e C, a bertalha contribui para a saúde dos ossos e o bom funcionamento do intestino. Seu sabor suave combina com refogados, sopas e diversos acompanhamentos. Foto: Reprodução
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Agrião – Rico em vitaminas A, C e K, cálcio e antioxidantes, o agrião ajuda a fortalecer a imunidade e contribui para a saúde dos ossos. Seu sabor marcante combina com saladas, sanduíches e sucos verdes. Foto: Imagem de Silvia por Pixabay
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Rúcula – Com sabor levemente picante, a rúcula é rica em vitaminas A, C e K, além de minerais e antioxidantes. Ela contribui para a saúde dos ossos e pode ser consumida em saladas, massas, sanduíches e recheios diversos. Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
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Alface-romana – Mais nutritiva que a alface-americana, a alface-romana é rica em vitaminas A, K e folato, além de fornecer potássio e cálcio. Leve e crocante, contribui para a saúde dos ossos, da pele e da visão, sendo ideal para saladas. Foto:
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Chicória – Rica em fibras, vitaminas A, C e K e minerais como potássio, a chicória contribui para a digestão e o bom funcionamento do intestino. Pode ser consumida crua ou refogada, com seu característico sabor levemente amargo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Escarola – Rica em vitaminas A, C, K e do complexo B, além de fibras e minerais como potássio e cálcio, a escarola contribui para a saúde dos ossos e o bom funcionamento do organismo. Versátil, pode ser servida crua em saladas ou refogada. Foto: Imagem gerada por i.a
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Folha de beterraba – Frequentemente descartada, a folha de beterraba é rica em vitaminas A, C e K, além de ferro, cálcio e antioxidantes. Pode ser refogada ou usada em sopas, contribuindo para a saúde dos ossos e a formação das células sanguíneas. Foto: Pixabay
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Taioba – Tradicional na culinária brasileira, a taioba é rica em vitaminas A e C, além de cálcio, ferro e fibras. Sempre deve ser consumida bem cozida, contribuindo para a saúde dos ossos, da visão e do sistema imunológico. Foto: Eric Guinther (Marshman) wikimedia commons
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Folhas de brócolis – Muitas vezes esquecidas, as folhas do brócolis são ricas em vitaminas A, C e K, além de cálcio, fibras e antioxidantes. Podem ser refogadas, cozidas no vapor ou adicionadas a sopas, contribuindo para a saúde dos ossos e da imunidade. Foto: Divulgação / Pexels
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Ora-pro-nóbis – Conhecida como um superalimento brasileiro, a ora-pro-nóbis é rica em proteínas, fibras, ferro, cálcio e vitaminas A e C. Muito usada na culinária tradicional, contribui para a saúde dos músculos, dos ossos e do sistema imunológico. Foto: imagem gerada por i.a
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