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Sobremesas flambadas: quando o fogo transforma sabor em espetáculo

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Redação Flipar
  • O fogo surge porque o álcool é inflamável. Bebidas com teor alcoólico mais elevado, como conhaque, rum e licores, produzem uma chama rápida, geralmente azulada, que dura poucos segundos. Algumas sobremesas flambadas fazem sucesso.
    O fogo surge porque o álcool é inflamável. Bebidas com teor alcoólico mais elevado, como conhaque, rum e licores, produzem uma chama rápida, geralmente azulada, que dura poucos segundos. Algumas sobremesas flambadas fazem sucesso. Foto: imagem gerada por i.a
  • O flambado reduz parte do álcool e acrescenta notas caramelizadas e aromáticas à preparação. Apesar das chamas, nem todo o álcool evapora completamente, dependendo do tempo de cozimento.
    O flambado reduz parte do álcool e acrescenta notas caramelizadas e aromáticas à preparação. Apesar das chamas, nem todo o álcool evapora completamente, dependendo do tempo de cozimento. Foto: imagem gerada por i.a
  • O flambado deve ser feito longe de materiais inflamáveis e com atenção redobrada. Em restaurantes, a técnica costuma impressionar os clientes, transformando a sobremesa em um verdadeiro espetáculo gastronômico.
    O flambado deve ser feito longe de materiais inflamáveis e com atenção redobrada. Em restaurantes, a técnica costuma impressionar os clientes, transformando a sobremesa em um verdadeiro espetáculo gastronômico. Foto: imagem gerada por i.a
  • Crêpes Suzette Criada na França, é uma das sobremesas flambadas mais famosas do mundo. As finas panquecas são envolvidas em molho de manteiga, açúcar, laranja e licor, sendo flambadas antes de servir.
    Crêpes Suzette Criada na França, é uma das sobremesas flambadas mais famosas do mundo. As finas panquecas são envolvidas em molho de manteiga, açúcar, laranja e licor, sendo flambadas antes de servir. Foto: imagem gerada por i.a
  • Bananas Foster Clássica sobremesa de Nova Orleans, nos Estados Unidos, combina bananas, manteiga, açúcar mascavo, canela e rum. Após o flambado, costuma ser servida ainda quente com sorvete de baunilha.
    Bananas Foster Clássica sobremesa de Nova Orleans, nos Estados Unidos, combina bananas, manteiga, açúcar mascavo, canela e rum. Após o flambado, costuma ser servida ainda quente com sorvete de baunilha. Foto: imagem gerada por i.a
  • Cerejas Jubilee Outra receita tradicional leva cerejas cozidas em calda com açúcar e licor. Depois de flambadas, elas são servidas sobre sorvete, criando um contraste entre o quente e o gelado.
    Cerejas Jubilee Outra receita tradicional leva cerejas cozidas em calda com açúcar e licor. Depois de flambadas, elas são servidas sobre sorvete, criando um contraste entre o quente e o gelado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Frutas flambadas Além das bananas e cerejas, frutas como maçã, pera, pêssego, abacaxi e figo também podem ser flambadas. O calor intensifica os açúcares naturais e deixa a sobremesa mais aromática.
    Frutas flambadas Além das bananas e cerejas, frutas como maçã, pera, pêssego, abacaxi e figo também podem ser flambadas. O calor intensifica os açúcares naturais e deixa a sobremesa mais aromática. Foto: imagem gerada por i.a
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