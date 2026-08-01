Estilo de Vida
Cortiça: material natural que vai muito além das rolhas
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Em boas condições, o sobreiro pode ultrapassar 200 anos de vida. Durante esse período, sua casca pode ser colhida diversas vezes, desde que sejam respeitados os intervalos necessários para sua regeneração. Foto: imagem gerada por i.a
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As rolhas representam apenas uma das aplicações da cortiça. Dependendo da qualidade do material, ela também é utilizada em pisos, revestimentos, isolamento, artesanato e diversos produtos industriais. Foto: imagem gerada por i.a
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A estrutura da cortiça dificulta a passagem de calor, frio e som. Por isso, ela é bastante utilizada em pisos, paredes e painéis que melhoram o conforto térmico e acústico dos ambientes. Foto: imagem gerada por i.a
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Além da construção civil, a cortiça é usada na fabricação de bolsas, carteiras, chapéus, calçados e acessórios. Seu aspecto natural e sua durabilidade atraem consumidores que buscam alternativas sustentáveis. Foto: imagem gerada por i.a
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As propriedades de isolamento térmico da cortiça despertaram interesse até na indústria aeroespacial. Materiais à base de cortiça já foram empregados em componentes destinados à proteção contra altas temperaturas. Foto: imagem gerada por i.a
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Como a árvore continua viva após a extração da casca, a cortiça é considerada um recurso renovável. Além disso, é reciclável, biodegradável e contribui para a preservação das florestas de sobreiros. Foto: imagem gerada por i.a