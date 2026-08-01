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Pilhas: como funcionam, quais os tipos e como descartá-las corretamente

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Redação Flipar
  • As pilhas contêm metais como zinco, manganês e, em alguns tipos, níquel, que podem ser recuperados por meio da reciclagem. Quando descarregadas e em bom estado, também podem ser reaproveitadas em peças decorativas, criando um visual de estilo industrial ou steampunk.
    As pilhas contêm metais como zinco, manganês e, em alguns tipos, níquel, que podem ser recuperados por meio da reciclagem. Quando descarregadas e em bom estado, também podem ser reaproveitadas em peças decorativas, criando um visual de estilo industrial ou steampunk. Foto: Imagem Freepik
  • O reaproveitamento para artesanato só deve ser feito com pilhas descarregadas e em bom estado, sem vazamentos ou danos. Com criatividade, elas podem ser transformadas em porta-lápis, porta-retratos, esculturas decorativas e outras peças de estilo industrial.
    O reaproveitamento para artesanato só deve ser feito com pilhas descarregadas e em bom estado, sem vazamentos ou danos. Com criatividade, elas podem ser transformadas em porta-lápis, porta-retratos, esculturas decorativas e outras peças de estilo industrial. Foto: imagem gerada por i.a
  • As pilhas convertem energia química em energia elétrica por meio de reações químicas internas. Por isso, são essenciais para o funcionamento de diversos aparelhos portáteis, como controles remotos, lanternas, relógios e brinquedos.
    As pilhas convertem energia química em energia elétrica por meio de reações químicas internas. Por isso, são essenciais para o funcionamento de diversos aparelhos portáteis, como controles remotos, lanternas, relógios e brinquedos. Foto: Divulgação
  • A história das pilhas ganhou um marco em 1800, quando o físico italiano Alessandro Volta apresentou a pilha voltaica. O dispositivo reunia discos alternados de cobre e zinco, separados por tecido ou papelão embebido em água salgada, produzindo corrente elétrica contínua.
    A história das pilhas ganhou um marco em 1800, quando o físico italiano Alessandro Volta apresentou a pilha voltaica. O dispositivo reunia discos alternados de cobre e zinco, separados por tecido ou papelão embebido em água salgada, produzindo corrente elétrica contínua. Foto: Freepik/wirestock
  • A pilha criada por Alessandro Volta revolucionou a ciência ao fornecer uma fonte contínua de eletricidade. Desde então, esses dispositivos passaram a converter energia química em energia elétrica, alimentando circuitos e uma infinidade de aparelhos do dia a dia.
    A pilha criada por Alessandro Volta revolucionou a ciência ao fornecer uma fonte contínua de eletricidade. Desde então, esses dispositivos passaram a converter energia química em energia elétrica, alimentando circuitos e uma infinidade de aparelhos do dia a dia. Foto: Divulgação
  • Existem diferentes tipos de pilhas para cada necessidade. As de zinco-carbono são indicadas para aparelhos de baixo consumo, como controles remotos, enquanto as alcalinas duram mais e são ideais para brinquedos eletrônicos, lanternas e outros equipamentos de maior demanda.
    Existem diferentes tipos de pilhas para cada necessidade. As de zinco-carbono são indicadas para aparelhos de baixo consumo, como controles remotos, enquanto as alcalinas duram mais e são ideais para brinquedos eletrônicos, lanternas e outros equipamentos de maior demanda. Foto: Divulgação
  • As pilhas possuem tamanhos padronizados, como AA, AAA, C, D e 9V, além dos modelos tipo botão. Cada formato oferece capacidades diferentes: as AA e AAA são as mais comuns, enquanto as C e D armazenam mais energia para aparelhos de maior consumo.
    As pilhas possuem tamanhos padronizados, como AA, AAA, C, D e 9V, além dos modelos tipo botão. Cada formato oferece capacidades diferentes: as AA e AAA são as mais comuns, enquanto as C e D armazenam mais energia para aparelhos de maior consumo. Foto: Divulgação
  • As pilhas recarregáveis costumam valer a pena para quem usa aparelhos com frequência, pois podem ser reutilizadas centenas de vezes. Apesar do custo inicial maior, ajudam a reduzir gastos a longo prazo e diminuem a geração de resíduos.
    As pilhas recarregáveis costumam valer a pena para quem usa aparelhos com frequência, pois podem ser reutilizadas centenas de vezes. Apesar do custo inicial maior, ajudam a reduzir gastos a longo prazo e diminuem a geração de resíduos. Foto: Divulgação
  • Pilhas nunca devem ser descartadas no lixo comum, pois podem liberar substâncias que contaminam o solo e a água. O correto é entregá-las em pontos de coleta ou estabelecimentos que recebem esse tipo de resíduo para reciclagem e destinação adequada.
    Pilhas nunca devem ser descartadas no lixo comum, pois podem liberar substâncias que contaminam o solo e a água. O correto é entregá-las em pontos de coleta ou estabelecimentos que recebem esse tipo de resíduo para reciclagem e destinação adequada. Foto: Divulgação
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