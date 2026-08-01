Economia
Pilhas: como funcionam, quais os tipos e como descartá-las corretamente
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As pilhas contêm metais como zinco, manganês e, em alguns tipos, níquel, que podem ser recuperados por meio da reciclagem. Quando descarregadas e em bom estado, também podem ser reaproveitadas em peças decorativas, criando um visual de estilo industrial ou steampunk. Foto: Imagem Freepik
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O reaproveitamento para artesanato só deve ser feito com pilhas descarregadas e em bom estado, sem vazamentos ou danos. Com criatividade, elas podem ser transformadas em porta-lápis, porta-retratos, esculturas decorativas e outras peças de estilo industrial. Foto: imagem gerada por i.a
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As pilhas convertem energia química em energia elétrica por meio de reações químicas internas. Por isso, são essenciais para o funcionamento de diversos aparelhos portáteis, como controles remotos, lanternas, relógios e brinquedos. Foto: Divulgação
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A história das pilhas ganhou um marco em 1800, quando o físico italiano Alessandro Volta apresentou a pilha voltaica. O dispositivo reunia discos alternados de cobre e zinco, separados por tecido ou papelão embebido em água salgada, produzindo corrente elétrica contínua. Foto: Freepik/wirestock
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A pilha criada por Alessandro Volta revolucionou a ciência ao fornecer uma fonte contínua de eletricidade. Desde então, esses dispositivos passaram a converter energia química em energia elétrica, alimentando circuitos e uma infinidade de aparelhos do dia a dia. Foto: Divulgação
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Existem diferentes tipos de pilhas para cada necessidade. As de zinco-carbono são indicadas para aparelhos de baixo consumo, como controles remotos, enquanto as alcalinas duram mais e são ideais para brinquedos eletrônicos, lanternas e outros equipamentos de maior demanda. Foto: Divulgação
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As pilhas possuem tamanhos padronizados, como AA, AAA, C, D e 9V, além dos modelos tipo botão. Cada formato oferece capacidades diferentes: as AA e AAA são as mais comuns, enquanto as C e D armazenam mais energia para aparelhos de maior consumo. Foto: Divulgação
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As pilhas recarregáveis costumam valer a pena para quem usa aparelhos com frequência, pois podem ser reutilizadas centenas de vezes. Apesar do custo inicial maior, ajudam a reduzir gastos a longo prazo e diminuem a geração de resíduos. Foto: Divulgação
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Pilhas nunca devem ser descartadas no lixo comum, pois podem liberar substâncias que contaminam o solo e a água. O correto é entregá-las em pontos de coleta ou estabelecimentos que recebem esse tipo de resíduo para reciclagem e destinação adequada. Foto: Divulgação