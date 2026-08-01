Cabras: inteligência, resistência e importância ao longo da história

De acordo com um estudo publicado na revista L’Anthropologie, pesquisas trazem novas perspectivas sobre o papel simbólico do íbex, um grupo de cabras-montesas do gênero Capra. Entre elas está a cabra-selvagem (Capra aegagrus), espécie nativa principalmente do sudoeste da Ásia e considerada ancestral das cabras domésticas. Foto: Pixabay