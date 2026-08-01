Animais
Cabras: inteligência, resistência e importância ao longo da história
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De acordo com um estudo publicado na revista L’Anthropologie, pesquisas trazem novas perspectivas sobre o papel simbólico do íbex, um grupo de cabras-montesas do gênero Capra. Entre elas está a cabra-selvagem (Capra aegagrus), espécie nativa principalmente do sudoeste da Ásia e considerada ancestral das cabras domésticas. Foto: Pixabay
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Há cerca de 10 mil anos, nas montanhas Zagros e no leste da Anatólia, o íbex passou a figurar entre os mais importantes símbolos de fertilidade, feminilidade e cosmologia. Sua imagem aparece em artefatos e registros arqueológicos ligados às primeiras sociedades agrícolas. Foto: Pixabay
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Na antiga Mesopotâmia, o deus da água Enki, ligado aos rios Tigre e Eufrates, era frequentemente representado ao lado de íbex. O animal simbolizava as águas que sustentavam a vida e a fertilidade ligada ao ciclo das estações. Foto: Pixabay
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No Irã, uma placa de bronze datada entre 1500 a.C. e 700 a.C. retrata dois íbex ao lado de uma mulher em trabalho de parto. A cena remete às antigas tradições artísticas do período neolítico e ao simbolismo da fertilidade. Foto: Divulgação pesquisador Dr. Shirin Torkamandi
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O íbex também aparece em cerâmicas, gravuras rupestres e peças de metalurgia encontradas em sítios como Tall-i-Bakun, Tepe Hissar e Susa. Nessas culturas, o animal manteve seu simbolismo por milhares de anos. Foto:
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Segundo o Archaeology News, o íbex representava a vida, a fertilidade e também uma dimensão celestial. Nas antigas tradições iranianas, aparecia ao lado de símbolos solares e estelares, posteriormente associados à constelação de Capricórnio. Foto: Pixabay
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Segundo o Archaeology News, o íbex representava a vida, a fertilidade e também ocupava um lugar de destaque na cosmologia antiga. Nas tradições iranianas, era retratado ao lado de símbolos solares e estelares, posteriormente associados à constelação de Capricórnio. Foto: Pixabay
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Cabras, bodes e cabritos pertencem à mesma espécie, mas representam fases e sexos diferentes. A cabra é a fêmea adulta, conhecida por sua sociabilidade, inteligência e grande capacidade de adaptação, inclusive em regiões semiáridas. Foto: Pixabay
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O bode é o macho adulto da espécie caprina. Em geral, possui barba, pelos mais longos no pescoço e no queixo, além de chifres mais espessos e robustos que os das cabras, características que costumam diferenciá-lo das fêmeas. Foto: Pixabay
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Cabras e bodes se distinguem dos ovinos por apresentarem pelos mais lisos e, com frequência, barba. O bode costuma ter chifres mais longos e robustos que os da cabra, além de uma aparência mais robusta. Foto: Pixabay
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Cabras e bodes são herbívoros ruminantes, excelentes escaladores e vivem em grupos sociais. No simbolismo do signo de Capricórnio, a cabra-montesa representa persistência, determinação e trabalho árduo, além da forte conexão com a terra e o mundo material. Foto: Pixabay
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Na tradição judaica, uma cabra era sacrificada e outra enviada ao deserto como símbolo da remoção dos pecados da comunidade. Desse antigo ritual surgiu a expressão "bode expiatório", usada até hoje para designar quem leva a culpa pelos erros dos outros. Foto: Pixabay
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Introduzidas no Brasil pelos colonizadores europeus, as cabras encontraram no Nordeste condições favoráveis e hoje a região concentra o maior rebanho do país. Desde a domesticação, são criadas para a produção de leite, carne, pelos e peles, desempenhando importante papel econômico em diversas culturas. Foto: Pixabay
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A expectativa de vida das cabras varia entre 15 e 18 anos. Durante esse período, fornecem leite, esterco e fibras de forma renovável. Após o abate, também são aproveitadas para a produção de carne, couro, calçados, vestuário e artigos de decoração. Foto: Pixabay