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Destroços encontrados por acaso em floresta da Polônia podem dar respostas sobre avião abatido na 2ª Guerra Mundial

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Redação Flipar
  • A principal hipótese dos historiadores aponta justamente para um Lancaster, já que, em 2009, parte da asa de uma aeronave desse modelo foi encontrada no Mar Báltico, a aproximadamente um quilômetro da nova área investigada.
    A principal hipótese dos historiadores aponta justamente para um Lancaster, já que, em 2009, parte da asa de uma aeronave desse modelo foi encontrada no Mar Báltico, a aproximadamente um quilômetro da nova área investigada. Foto: Wikimedia Commons/Kogo
  • A região onde ocorreu a descoberta possui forte ligação com os últimos meses da guerra. Na época, a atual ?winouj?cie era conhecida como Swinemünde e fazia parte do território controlado pela Alemanha nazista. O local sofreu diversos ataques das forças aliadas, que tinham como objetivo atingir instalações estratégicas e reduzir a capacidade militar alemã.
    A região onde ocorreu a descoberta possui forte ligação com os últimos meses da guerra. Na época, a atual ?winouj?cie era conhecida como Swinemünde e fazia parte do território controlado pela Alemanha nazista. O local sofreu diversos ataques das forças aliadas, que tinham como objetivo atingir instalações estratégicas e reduzir a capacidade militar alemã. Foto: Wikimedia Commons/Rados?aw Dro?d?ewski
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