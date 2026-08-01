Às margens do Rio Tocantins, formação apelidada de ‘Pinga’ desperta curiosidade de turistas

Além da "Pinga" e a Praia da Amizade, bastante procuradas nos meses mais secos do ano, o Rio Tocantins exerce papel fundamental no transporte, no lazer e na geração de renda para a comunidade. A cidade preserva um ambiente tranquilo, típico dos pequenos municípios do interior, e mantém tradições culturais ligadas à culinária regional e às festas populares. Foto: Wikimedia Commons/Hallel