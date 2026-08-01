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Às margens do Rio Tocantins, formação apelidada de ‘Pinga’ desperta curiosidade de turistas
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Além da "Pinga" e a Praia da Amizade, bastante procuradas nos meses mais secos do ano, o Rio Tocantins exerce papel fundamental no transporte, no lazer e na geração de renda para a comunidade. A cidade preserva um ambiente tranquilo, típico dos pequenos municípios do interior, e mantém tradições culturais ligadas à culinária regional e às festas populares. Foto: Wikimedia Commons/Hallel
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Pratos preparados com peixes de água doce estão entre as especialidades da gastronomia local. O contato com a natureza e a hospitalidade dos moradores fazem de Sampaio um destino interessante para quem procura sossego e belas paisagens no norte tocantinense. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura de Sampaio
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Além das atrações localizadas no próprio município, Sampaio serve como ponto de partida para conhecer outros destinos da região chamada de "Bico do Papagaio". Entre os destaques estão a Cachoeira das Lajes, em São Bento do Tocantins, e a Cachoeira de Santo Antônio, em Itaguatins. Foto: Panoramio - paulo vitorino