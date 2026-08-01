BTS anuncia que não vai concorrer ao Grammy 2027; entenda o motivo

A decisão gerou repercussão no mercado musical porque o BTS é um dos grupos mais populares do mundo e já recebeu diversas indicações ao Grammy ao longo da carreira, embora nunca tenha conquistado o prêmio. O CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr., disse respeitar a escolha do grupo, embora tenha negado que a nova categoria limite os artistas às categorias regionais. Foto: Divulgação