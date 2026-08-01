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Projeto sustentável britânico levou casa flutuante de papelão reciclado às águas do Rio Tâmisa, em Londres
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O lançamento ocorreu pouco antes de sua exibição no evento britânico Grand Designs Live, dedicado a projetos inovadores de arquitetura e construção. Durante a demonstração, a embarcação permaneceu estável, flutuou sem dificuldades e percorreu parte do rio, comprovando que o conceito podia funcionar na prática. Foto: Reproduc?a?o @harrydwyerisok
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Embora não tenha sido criada para substituir embarcações tradicionais, a casa flutuante chamou a atenção pelo conceito incomum e pela capacidade de transformar simples caixas de papelão em uma estrutura funcional. Foto: Reproduc?a?o @harrydwyerisok