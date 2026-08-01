Projeto sustentável britânico levou casa flutuante de papelão reciclado às águas do Rio Tâmisa, em Londres

O lançamento ocorreu pouco antes de sua exibição no evento britânico Grand Designs Live, dedicado a projetos inovadores de arquitetura e construção. Durante a demonstração, a embarcação permaneceu estável, flutuou sem dificuldades e percorreu parte do rio, comprovando que o conceito podia funcionar na prática. Foto: Reproduc?a?o @harrydwyerisok