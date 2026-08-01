Aos 100 anos de idade, Mel Brooks é confirmado em “S.O.S. – Tem um Louco Solto no Espaço 2”

O longa reunirá parte do elenco original, incluindo Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga e terá na direção Josh Greenbaum, conhecido por "Duas Tias Loucas de Férias". Para reprisar o papel, Brooks utilizou uma tecnologia de captura de movimento desenvolvida em parceria com a ILM e a Weta Workshop, deixando de lado a tradicional maquiagem dourada usada no filme original. Foto: Reprodução Youtube