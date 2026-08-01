Filmes e Séries
Aos 100 anos de idade, Mel Brooks é confirmado em “S.O.S. – Tem um Louco Solto no Espaço 2”
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O longa reunirá parte do elenco original, incluindo Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga e terá na direção Josh Greenbaum, conhecido por "Duas Tias Loucas de Férias". Para reprisar o papel, Brooks utilizou uma tecnologia de captura de movimento desenvolvida em parceria com a ILM e a Weta Workshop, deixando de lado a tradicional maquiagem dourada usada no filme original. Foto: Reprodução Youtube
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Lançado em 1987, "S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço" foi dirigido e estrelado por Mel Brooks ao lado de John Candy, Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga. Embora tenha arrecadado valores modestos nas bilheterias, o longa se tornou um clássico cult por satirizar o universo de "Star Wars" e outras produções de ficção científica. Foto: Divulgação
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Mel Brooks é considerado um dos maiores nomes da comédia norte-americana.Conhecido pelo humor satírico, pelas paródias de grandes gêneros cinematográficos e pelos roteiros repletos de referências, ele construiu carreira como ator, diretor, roteirista, produtor e compositor. Foto: Reprodução Youtube
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Seu primeiro grande sucesso como diretor foi "Primavera para Hitler", lançado em 1967. A comédia venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original e, anos depois, ganhou uma adaptação para a Broadway criada pelo próprio cineasta. Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, ainda dirigiu sucessos como "Banzé no Oeste", uma sátira aos filmes de faroeste, "O Jovem Frankenstein", homenagem aos clássicos de terror da Universal, e "Alta Ansiedade", inspirado nas obras de Alfred Hitchcock, produções que ajudaram a consolidar seu nome entre os principais diretores do gênero em Hollywood. Foto: Divulgação
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Mel Brooks também faz parte do seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT, título reservado aos vencedores dos quatro principais prêmios do entretenimento norte-americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Além disso, em 2009, recebeu a homenagem do Kennedy Center por sua contribuição à cultura dos Estados Unidos. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2023, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu a Mel Brooks um Oscar honorário pelo conjunto de sua obra. Sua trajetória também foi retratada no documentário em duas partes "Mel Brooks: O Homem de 99 Anos", dirigido por Judd Apatow e Michael Bonfiglio. Foto: Divulgação
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