Escultura Moisés, de Michelangelo: arte, fé e história em uma das joias de Roma

Ao longo dos séculos, o Moisés tornou-se símbolo da maestria técnica do artista. O tratamento das dobras das vestes, da barba, dos cabelos e da musculatura demonstra um domínio excepcional da escultura em mármore. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo a obra diz que Michelangelo, impressionado com o realismo alcançado, teria golpeado levemente o joelho da estátua e exclamado: "Por que não falas?". Embora o episódio seja tratado como uma tradição sem comprovação histórica, ele ilustra o im Foto: Benjamín Núñez González/Wikimedia Commons