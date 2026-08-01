Galeria
Arquitetura ousada: no sul da França, prédio que simula uma árvore branca tem varandas que avançam até 7,5 metros
-
O empreendimento reúne 113 apartamentos e foi desenvolvido por uma equipe liderada pelo arquiteto japonês Sou Fujimoto, em parceria com Manal Rachdi, Nicolas Laisné e Dimitri Roussel. O projeto buscou criar uma construção que aproximasse os moradores dos espaços abertos, fazendo com que as áreas externas se tornassem parte da rotina dos apartamentos. Foto: Reprodução/YouTube France 3 Occitanie
-
Em vez de pequenas sacadas, cada residência conta com amplos terraços que ampliam a área útil e oferecem diferentes possibilidades de uso. Em alguns casos, apartamentos de dois pavimentos possuem escadas externas que ligam varandas instaladas em níveis distintos. Foto: Reprodução/YouTube France 3 Occitanie
-
As varandas utilizam peças de aço soldadas, perfis fixados às lajes de concreto e hastes metálicas responsáveis por distribuir os esforços estruturais. Cada terraço passou por cálculos específicos que consideraram peso, deformação dos materiais, direção dos ventos e posição na fachada. Foto: Reprodução/YouTube France 3 Occitanie
-
Acima de diversas varandas, pergolados metálicos ajudam a reduzir a incidência direta do sol, enquanto os próprios terraços criam sombras sobre os andares inferiores, contribuindo para o conforto térmico dos apartamentos. A localização próxima ao Mar Mediterrâneo favorece esse conceito, já que o clima incentiva o uso frequente dos espaços externos durante boa parte do ano. Foto: Reprodução/YouTube France 3 Occitanie
-
-
O projeto também reforça a convivência entre os moradores e oferece novas possibilidades de lazer ao ar livre sem sair de casa. Além do impacto visual, a torre se tornou referência internacional por mostrar como soluções arquitetônicas podem unir estética, funcionalidade e engenharia avançada. Foto: Reprodução/YouTube mavillasurletoit