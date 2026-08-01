Arquitetura ousada: no sul da França, prédio que simula uma árvore branca tem varandas que avançam até 7,5 metros

Acima de diversas varandas, pergolados metálicos ajudam a reduzir a incidência direta do sol, enquanto os próprios terraços criam sombras sobre os andares inferiores, contribuindo para o conforto térmico dos apartamentos. A localização próxima ao Mar Mediterrâneo favorece esse conceito, já que o clima incentiva o uso frequente dos espaços externos durante boa parte do ano. Foto: Reprodução/YouTube France 3 Occitanie