Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Simone Biles revela que leva remédios para ansiedade em viagens de avião

RF
Redação Flipar
  • A atleta explicou que a bolsa estava cheia por ter acabado de retornar de Singapura e os remédios são usados caso ela fique nervosa antes ou durante voos. Além deles, a bolsa também tinha passaporte, um celular reserva, carregador, fones de ouvido, perfume, óculos de sol, carteira, protetores auriculares e outros objetos de uso pessoal.
    A atleta explicou que a bolsa estava cheia por ter acabado de retornar de Singapura e os remédios são usados caso ela fique nervosa antes ou durante voos. Além deles, a bolsa também tinha passaporte, um celular reserva, carregador, fones de ouvido, perfume, óculos de sol, carteira, protetores auriculares e outros objetos de uso pessoal. Foto: Reprodução / Instagram
  • A ginasta não deu detalhes sobre a origem do problema, mas já falou publicamente sobre sua saúde mental em outras ocasiões. Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela revelou ter enfrentado crises de ansiedade e tremores, além de destacar a importância da terapia e da meditação.
    A ginasta não deu detalhes sobre a origem do problema, mas já falou publicamente sobre sua saúde mental em outras ocasiões. Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela revelou ter enfrentado crises de ansiedade e tremores, além de destacar a importância da terapia e da meditação. Foto: Reprodução / Instagram
  • Nos últimos meses, Simone Biles também compartilhou atualizações sobre sua saúde com os fãs. Ela mostrou momentos de acompanhamento médico e contou que passou por um susto no início de junho, ao dizer nas redes sociais que
    Nos últimos meses, Simone Biles também compartilhou atualizações sobre sua saúde com os fãs. Ela mostrou momentos de acompanhamento médico e contou que passou por um susto no início de junho, ao dizer nas redes sociais que "quase morrer não estava nos planos". Foto: Reprodução / Instagram
  • Simone Biles é uma atleta norte-americana considerada uma das maiores ginastas da história da modalidade. Dona de múltiplos títulos mundiais e olímpicos, ela se tornou referência mundial pela dificuldade técnica de suas rotinas, várias delas batizadas com seu próprio nome.
    Simone Biles é uma atleta norte-americana considerada uma das maiores ginastas da história da modalidade. Dona de múltiplos títulos mundiais e olímpicos, ela se tornou referência mundial pela dificuldade técnica de suas rotinas, várias delas batizadas com seu próprio nome. Foto: Wikimedia Commons / Fernando Frazão Agência Brasil
  • Ela chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2013, aos 16 anos, ao conquistar dois títulos no Campeonato Mundial, entre eles o individual geral. Sua estreia olímpica ocorreu no Rio de Janeiro, em 2016, quando se consolidou como uma das grandes referências do esporte.
    Ela chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2013, aos 16 anos, ao conquistar dois títulos no Campeonato Mundial, entre eles o individual geral. Sua estreia olímpica ocorreu no Rio de Janeiro, em 2016, quando se consolidou como uma das grandes referências do esporte. Foto: Wikimedia Commons / Fernando Frazão Agência Brasil
  • Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Biles surpreendeu o mundo ao se retirar das finais por equipe e individual geral para priorizar sua saúde mental. A atleta explicou, depois, que sofria com os chamados
    Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Biles surpreendeu o mundo ao se retirar das finais por equipe e individual geral para priorizar sua saúde mental. A atleta explicou, depois, que sofria com os chamados "twisties", condição que compromete a orientação espacial durante os saltos e aumenta o risco de acidentes. Na ocasião, ainda conquistou uma prata por equipes e um bronze na trave. Foto: Wikimedia Commons / Agência Brasil Fotografias
  • Após um período afastada das competições, Simone Biles retornou aos treinos e voltou a competir em 2023. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela voltou a se destacar ao conquistar novas medalhas, sendo três de ouro, incluindo o individual geral e por equipes, e reafirmou seu status como uma das maiores ginastas de todos os tempos.
    Após um período afastada das competições, Simone Biles retornou aos treinos e voltou a competir em 2023. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela voltou a se destacar ao conquistar novas medalhas, sendo três de ouro, incluindo o individual geral e por equipes, e reafirmou seu status como uma das maiores ginastas de todos os tempos. Foto: Wikimedia Commons / Agência Brasil Fotografias
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay