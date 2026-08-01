Simone Biles revela que leva remédios para ansiedade em viagens de avião

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Biles surpreendeu o mundo ao se retirar das finais por equipe e individual geral para priorizar sua saúde mental. A atleta explicou, depois, que sofria com os chamados "twisties", condição que compromete a orientação espacial durante os saltos e aumenta o risco de acidentes. Na ocasião, ainda conquistou uma prata por equipes e um bronze na trave. Foto: Wikimedia Commons / Agência Brasil Fotografias