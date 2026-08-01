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Simone Biles revela que leva remédios para ansiedade em viagens de avião
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A atleta explicou que a bolsa estava cheia por ter acabado de retornar de Singapura e os remédios são usados caso ela fique nervosa antes ou durante voos. Além deles, a bolsa também tinha passaporte, um celular reserva, carregador, fones de ouvido, perfume, óculos de sol, carteira, protetores auriculares e outros objetos de uso pessoal. Foto: Reprodução / Instagram
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A ginasta não deu detalhes sobre a origem do problema, mas já falou publicamente sobre sua saúde mental em outras ocasiões. Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela revelou ter enfrentado crises de ansiedade e tremores, além de destacar a importância da terapia e da meditação. Foto: Reprodução / Instagram
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Nos últimos meses, Simone Biles também compartilhou atualizações sobre sua saúde com os fãs. Ela mostrou momentos de acompanhamento médico e contou que passou por um susto no início de junho, ao dizer nas redes sociais que "quase morrer não estava nos planos". Foto: Reprodução / Instagram
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Simone Biles é uma atleta norte-americana considerada uma das maiores ginastas da história da modalidade. Dona de múltiplos títulos mundiais e olímpicos, ela se tornou referência mundial pela dificuldade técnica de suas rotinas, várias delas batizadas com seu próprio nome. Foto: Wikimedia Commons / Fernando Frazão Agência Brasil
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Ela chamou a atenção do mundo pela primeira vez em 2013, aos 16 anos, ao conquistar dois títulos no Campeonato Mundial, entre eles o individual geral. Sua estreia olímpica ocorreu no Rio de Janeiro, em 2016, quando se consolidou como uma das grandes referências do esporte. Foto: Wikimedia Commons / Fernando Frazão Agência Brasil
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Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Biles surpreendeu o mundo ao se retirar das finais por equipe e individual geral para priorizar sua saúde mental. A atleta explicou, depois, que sofria com os chamados "twisties", condição que compromete a orientação espacial durante os saltos e aumenta o risco de acidentes. Na ocasião, ainda conquistou uma prata por equipes e um bronze na trave. Foto: Wikimedia Commons / Agência Brasil Fotografias
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Após um período afastada das competições, Simone Biles retornou aos treinos e voltou a competir em 2023. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela voltou a se destacar ao conquistar novas medalhas, sendo três de ouro, incluindo o individual geral e por equipes, e reafirmou seu status como uma das maiores ginastas de todos os tempos. Foto: Wikimedia Commons / Agência Brasil Fotografias
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