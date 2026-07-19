Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ colore o Centro de BH

Neste ano, a Parada tem como tema "Democracia: nosso voto, nossas vidas. Cellos-MG 25 anos, só a luta traz conquistas", destacando a importância da participação política e da defesa das instituições democráticas como instrumentos para garantir cidadania e enfrentar a discriminação. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press