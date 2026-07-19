MULTIDÃO EM FESTA
Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ colore o Centro de BH
27ª edição do evento reuniu milhares de pessoas na Avenida Afonso Pena com mensagens de diversidade, cidadania e participação política
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Bandeiras coloridas, fantasias, música e manifestações por direitos transformam o Centro de Belo Horizonte neste domingo (19/7), durante a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN . Foto: Larissa Kümpel/EM/DA.Press
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Neste ano, a Parada tem como tema "Democracia: nosso voto, nossas vidas. Cellos-MG 25 anos, só a luta traz conquistas", destacando a importância da participação política e da defesa das instituições democráticas como instrumentos para garantir cidadania e enfrentar a discriminação. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press
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Parada do Orgulho LGBTQIAPN 2026 Foto: Leandro Couri EM/DA.Press
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Ao longo do percurso, participantes exibem bandeiras, cartazes e fantasias em uma demonstração de orgulho, diversidade e pertencimento, reforçando pautas como o combate à violência, a promoção da igualdade e o respeito às diferentes identidades e orientações sexuais. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press
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O evento reúne trios elétricos, apresentações artísticas e manifestações que combinam música, festa e mobilização social. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press
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A caminhada começou a acontecer por volta das 17h30, seguindo da Afonso Pena até a Praça Sete. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press
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A programação começou no início da tarde, com concentração na Praça Tiradentes, no cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Brasil. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press
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A escolha também celebra os 25 anos do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG), uma das principais organizações de defesa dos direitos da população LGBTQIAPN no estado. Foto: Leandro Couri EM/DA.Press