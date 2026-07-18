FESTA JULINA
Cortejo Junino ocupa as ruas da Pampulha; veja fotos
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Cortejo Junino reuniu representantes de 20 grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Durante o percurso, os grupos levaram música, dança e elementos característicos das quadrilhas juninas às ruas Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Pelo terceiro ano consecutivo, o desfile acontecerá sem o uso de tração animal Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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O desfile celebra a cultura popular e oferece uma prévia do que o público poderá conferir na 47ª edição do Arraial de Belô Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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O cortejo passou pela Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Otacílio Negrão de Lima e Praça Dino Barbieri, na Pampulha Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Além da apresentação ao público, as quadrilhas também serão avaliadas por uma comissão julgadora Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Durante o percurso, os grupos levaram música, dança e elementos característicos das quadrilhas juninas às ruas Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Realizado desde 1979, o Cortejo Junino mantém viva uma das tradições das festas juninas da capital Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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O cortejo seguiu até a Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, em triciclos decorados Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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O desfile celebra a cultura popular e oferece uma prévia do que o público poderá conferir na 47ª edição do Arraial de Belô Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press
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Cortejo Junino reuniu representantes de 20 grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas Foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press