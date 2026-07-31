Paraty reúne cultura, arquitetura colonial e natureza exuberante

Há ainda a possibilidade de fazer passeios de barco pelas ilhas próximas, como as Ilhas Comprida - em destaque - e Algodão, muito procuradas para mergulho livre devido à transparência da água e à diversidade da vida marinha. Paraty conta com várias cachoeiras em sua zona rural, como a do Tobogã e a da Pedra Branca. Foto: - Flickr Dan