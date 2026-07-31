Estilo de Vida
Paraty reúne cultura, arquitetura colonial e natureza exuberante
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A cidade chama atenção não apenas pela paisagem rica em vegetação atlântica e pelo litoral recortado por praias e ilhas, mas também por preservar um dos mais belos conjuntos arquitetônicos do período colonial brasileiro. Foto: Florian Höfe/Wikimédia Commons
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Ao caminhar por suas ruas de pedras irregulares, o visitante é transportado a séculos passados, enquanto ao redor se desenham montanhas cobertas por mata densa e mar calmo de águas translúcidas. Foto: Mike Peel/wikimedia commons
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A história de Paraty remonta ao ciclo do ouro, quando a cidade servia como rota de escoamento da produção mineira em direção à Europa. Esse passado se reflete em seus casarões coloridos, nas igrejas antigas e na atmosfera silenciosa de suas vielas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2019, Paraty guarda tesouros arquitetônicos da época do Brasil Colônia, como a Igreja de Santa Rita - em destaque - e a Casa da Cultura, instalada em um dos belos sobrados do centro. Foto: - Flickr Rodrigo Soldon
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Muitos desses edifícios hoje abrigam museus, pousadas, restaurantes e espaços culturais, o que ajuda a manter a memória viva, sem transformar a cidade em um mero cenário estático. Foto: Flickr osvaldo farias
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Paraty também encanta pela natureza exuberante da Costa Verde, onde a Mata Atlântica encontra o mar. A região reúne praias famosas, como Trindade e Praia do Sono, além de diversas ilhas e enseadas. O Saco do Mamanguá - em destaque - é considerado o único fiorde tropical do Brasil e um dos cenários mais impressionantes do país. Foto: Pedrogabrielmaciel /Wikimédia Commons
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Paraty tem trilhas de diferentes níveis de dificuldade que conectam praias e mirantes, algumas delas passando por antigos trechos do Caminho do Ouro, onde existem aves raras em mata nativa, comunidades quilombolas e caiçaras. Foto: Divulgação Prefeitura de Paraty
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Há ainda a possibilidade de fazer passeios de barco pelas ilhas próximas, como as Ilhas Comprida - em destaque - e Algodão, muito procuradas para mergulho livre devido à transparência da água e à diversidade da vida marinha. Paraty conta com várias cachoeiras em sua zona rural, como a do Tobogã e a da Pedra Branca. Foto: - Flickr Dan
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A tradição da bebida é celebrada no Festival da Cachaça, que acontece todos os anos e movimenta o calendário turístico da cidade. O Carnaval com seus bonecos gigantes, a Festa do Divino Espírito Santo, com ritos religioso, e a Flip – Festa Literária Internacional de Paraty – também atraem muitos visitantes. Foto: Divulgação