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Parte da alimentação há milhares de anos, flores comestíveis são mais comuns do que se imagina; conheça as mais populares

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Redação Flipar
  • Na culinária persa, por exemplo, as rosas conquistaram espaço em doces, bebidas e preparações especiais, enquanto a flor de laranjeira passou a perfumar pães e sobremesas tradicionais em vários países. A lavanda também encontrou seu lugar na gastronomia, principalmente em chás e biscoitos, graças ao seu perfume característico.
    Na culinária persa, por exemplo, as rosas conquistaram espaço em doces, bebidas e preparações especiais, enquanto a flor de laranjeira passou a perfumar pães e sobremesas tradicionais em vários países. A lavanda também encontrou seu lugar na gastronomia, principalmente em chás e biscoitos, graças ao seu perfume característico. Foto: Sinead de Meillon/Unsplash
  • Algumas flores fazem parte do cotidiano sem que a maioria das pessoas perceba. O brócolis, a couve-flor, a alcachofra, as alcaparras, o cravo-da-índia e até o valioso açafrão correspondem, do ponto de vista botânico, a flores ou botões florais colhidos antes da abertura completa.
    Algumas flores fazem parte do cotidiano sem que a maioria das pessoas perceba. O brócolis, a couve-flor, a alcachofra, as alcaparras, o cravo-da-índia e até o valioso açafrão correspondem, do ponto de vista botânico, a flores ou botões florais colhidos antes da abertura completa. Foto: Magnific/pvproductions
  • Entre as espécies consumidas de forma mais evidente está o hibisco, apreciado em chás, bebidas e receitas pelo sabor levemente ácido e pela intensa coloração avermelhada. Originária da África tropical e muito popular no México e no Caribe, a flor é rica em vitamina C e compostos antioxidantes.
    Entre as espécies consumidas de forma mais evidente está o hibisco, apreciado em chás, bebidas e receitas pelo sabor levemente ácido e pela intensa coloração avermelhada. Originária da África tropical e muito popular no México e no Caribe, a flor é rica em vitamina C e compostos antioxidantes. Foto: Magnific/muhammad.abdullah
  • A primavera, conhecida por enfeitar fachadas e jardins, também aparece em xaropes, refrescos e confeitaria, graças às suas brácteas coloridas. Originária da América do Sul, a planta possui poucas calorias e pequenas quantidades de fibras e minerais.
    A primavera, conhecida por enfeitar fachadas e jardins, também aparece em xaropes, refrescos e confeitaria, graças às suas brácteas coloridas. Originária da América do Sul, a planta possui poucas calorias e pequenas quantidades de fibras e minerais. Foto: Pexels/Sóc N?ng ??ng
  • Na América Central, a flor de yucca ocupa espaço importante na culinária regional e costuma integrar sopas, ensopados e pratos preparados com ovos. Com sabor semelhante ao da alcachofra e dos aspargos, possui poucas calorias, pequenas quantidades de fibras, proteínas e minerais, além de compostos antioxidantes cujos benefícios para a saúde ainda não foram comprovados.
    Na América Central, a flor de yucca ocupa espaço importante na culinária regional e costuma integrar sopas, ensopados e pratos preparados com ovos. Com sabor semelhante ao da alcachofra e dos aspargos, possui poucas calorias, pequenas quantidades de fibras, proteínas e minerais, além de compostos antioxidantes cujos benefícios para a saúde ainda não foram comprovados. Foto: Arno Mitterbacher/Pixabay
  • Já a capuchinha oferece um sabor picante semelhante ao da rúcula e do agrião, tornando-se uma excelente opção para saladas, sanduíches e manteigas aromatizadas. Originária dos Andes, a planta é rica em vitamina C e também contém glucosinolatos, substância presente em vegetais da família das couves.
    Já a capuchinha oferece um sabor picante semelhante ao da rúcula e do agrião, tornando-se uma excelente opção para saladas, sanduíches e manteigas aromatizadas. Originária dos Andes, a planta é rica em vitamina C e também contém glucosinolatos, substância presente em vegetais da família das couves. Foto: Pexels/Joerg Mangelsen
  • Outro ingrediente bastante valorizado em regiões tropicais é a flor de bananeira, cuja textura lembra a alcachofra e combina com preparações quentes e frias, como saladas, sopas, molhos. Originária do sudeste asiático, ela é rica em água, fibras e compostos antioxidantes.
    Outro ingrediente bastante valorizado em regiões tropicais é a flor de bananeira, cuja textura lembra a alcachofra e combina com preparações quentes e frias, como saladas, sopas, molhos. Originária do sudeste asiático, ela é rica em água, fibras e compostos antioxidantes. Foto: Pexels/cedric george
  • Além dessas, amor-perfeito, violeta, borragem, sabugueiro, flor de cebolinha e flor de sisal também podem ser usadas na culinária, cada uma com sabores e aplicações diferentes. Mas atenção: especialistas alertam que flores de viveiros e floriculturas não devem ser consumidas, pois costumam receber produtos químicos; o ideal é utilizar apenas flores cultivadas para alimentação ou produzidas sem agrotóxicos.
    Além dessas, amor-perfeito, violeta, borragem, sabugueiro, flor de cebolinha e flor de sisal também podem ser usadas na culinária, cada uma com sabores e aplicações diferentes. Mas atenção: especialistas alertam que flores de viveiros e floriculturas não devem ser consumidas, pois costumam receber produtos químicos; o ideal é utilizar apenas flores cultivadas para alimentação ou produzidas sem agrotóxicos. Foto: Pexels/@coldbeer
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