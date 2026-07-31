Parte da alimentação há milhares de anos, flores comestíveis são mais comuns do que se imagina; conheça as mais populares

Além dessas, amor-perfeito, violeta, borragem, sabugueiro, flor de cebolinha e flor de sisal também podem ser usadas na culinária, cada uma com sabores e aplicações diferentes. Mas atenção: especialistas alertam que flores de viveiros e floriculturas não devem ser consumidas, pois costumam receber produtos químicos; o ideal é utilizar apenas flores cultivadas para alimentação ou produzidas sem agrotóxicos. Foto: Pexels/@coldbeer