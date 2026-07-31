Ryan Gosling é confirmado como Motoqueiro Fantasma no MCU

A escolha de Ryan Gosling para viver o Motoqueiro Fantasma não chega a ser uma surpresa. O ator já havia revelado em entrevistas que tinha interesse em interpretar o personagem e confirmou, durante participação no podcast “Happy Sad Confused", que conversava com o estúdio sobre o papel. Na ocasião, também desmentiu rumores de que faria parte de um filme do herói Nova. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore