Suzy Rêgo e Gilberto Barros encaram desafio de saúde no novo quadro do “Domingo Espetacular”

Suzy Sheila Rêgo nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1967. Iniciou a carreira como modelo em Recife, conquistou o título de Miss Pernambuco em 1984 e ficou em segundo lugar no concurso Miss Brasil no mesmo ano. Na televisão, estreou em 1989, na novela "O Salvador da Pátria". Um dos papéis mais marcantes de sua carreira é o de Carmem, na novela "A Viagem", exibida pela Globo em 1994. Foto: Divulgação TV Globo