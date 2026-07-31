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Celebridades e TV

Suzy Rêgo e Gilberto Barros encaram desafio de saúde no novo quadro do “Domingo Espetacular”

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Redação Flipar
  • No programa, Suzy e Gilberto não disputam entre si. O desafio consiste em melhorar os próprios indicadores de saúde, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar sob a orientação de Marcio Atalla, professor de Educação Física com especialização em Treinamento de Alto Rendimento e pós-graduação em Nutrição.
    No programa, Suzy e Gilberto não disputam entre si. O desafio consiste em melhorar os próprios indicadores de saúde, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar sob a orientação de Marcio Atalla, professor de Educação Física com especialização em Treinamento de Alto Rendimento e pós-graduação em Nutrição. Foto: Reprodução Youtube
  • A proposta do quadro mostra como escolhas relacionadas à alimentação, à prática de atividades físicas, à qualidade do sono, ao controle do estresse e às relações pessoais influenciam diretamente a idade biológica, indicador que revela o estado real de saúde e o desgaste das células do organismo.
    A proposta do quadro mostra como escolhas relacionadas à alimentação, à prática de atividades físicas, à qualidade do sono, ao controle do estresse e às relações pessoais influenciam diretamente a idade biológica, indicador que revela o estado real de saúde e o desgaste das células do organismo. Foto: Reprodução Youtube
  • Na estreia, Atalla avaliou a condição física e o estilo de vida dos dois participantes e definiu metas para melhorar a saúde e revelar a chamada
    Na estreia, Atalla avaliou a condição física e o estilo de vida dos dois participantes e definiu metas para melhorar a saúde e revelar a chamada "idade real" de cada um. Ao longo dos episódios, ambos passam por avaliações periódicas e novos desafios para medir a evolução dos resultados. Foto: Reprodução Youtube
  • Segundo Marcio Atalla, o objetivo é incentivar mudanças que possam ser incorporadas à rotina das pessoas. O especialista afirmou que é possível viver mais e, principalmente, viver com mais saúde, autonomia e qualidade de vida, sem recorrer a fórmulas milagrosas.
    Segundo Marcio Atalla, o objetivo é incentivar mudanças que possam ser incorporadas à rotina das pessoas. O especialista afirmou que é possível viver mais e, principalmente, viver com mais saúde, autonomia e qualidade de vida, sem recorrer a fórmulas milagrosas. Foto: Reprodução Youtube
  • Suzy Rêgo destacou que a experiência pode beneficiar tanto os participantes quanto o público. A atriz também afirmou que o protocolo elaborado pela equipe de Atalla reúne orientações sobre alimentação, exercícios físicos, sono, controle do estresse e fortalecimento das relações humanas. Já Gilberto Barros classificou o desafio como uma oportunidade para transformar seus hábitos e melhorar a qualidade de vida.
    Suzy Rêgo destacou que a experiência pode beneficiar tanto os participantes quanto o público. A atriz também afirmou que o protocolo elaborado pela equipe de Atalla reúne orientações sobre alimentação, exercícios físicos, sono, controle do estresse e fortalecimento das relações humanas. Já Gilberto Barros classificou o desafio como uma oportunidade para transformar seus hábitos e melhorar a qualidade de vida. Foto: Reprodução Youtube
  • Suzy Sheila Rêgo nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1967. Iniciou a carreira como modelo em Recife, conquistou o título de Miss Pernambuco em 1984 e ficou em segundo lugar no concurso Miss Brasil no mesmo ano. Na televisão, estreou em 1989, na novela
    Suzy Sheila Rêgo nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1967. Iniciou a carreira como modelo em Recife, conquistou o título de Miss Pernambuco em 1984 e ficou em segundo lugar no concurso Miss Brasil no mesmo ano. Na televisão, estreou em 1989, na novela "O Salvador da Pátria". Um dos papéis mais marcantes de sua carreira é o de Carmem, na novela "A Viagem", exibida pela Globo em 1994. Foto: Divulgação TV Globo
  • Gilberto Barros Filho, também conhecido como Leão, nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 3 de dezembro de 1958. Com mais de cinco décadas de carreira na comunicação, começou no rádio aos 12 anos e se destacou na televisão. Ficou conhecido por apresentar programas como
    Gilberto Barros Filho, também conhecido como Leão, nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 3 de dezembro de 1958. Com mais de cinco décadas de carreira na comunicação, começou no rádio aos 12 anos e se destacou na televisão. Ficou conhecido por apresentar programas como "Boa Noite Brasil", "Sabadaço", "Cidade Alerta" e "Leão Livre". Foto: Divulgação
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