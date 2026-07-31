Galeria
Documentário sobre Chico Mendes reunirá imagens inéditas do julgamento dos assassinos
-
De acordo com as informações do jornalista, o longa, com direção de Luis Carlos de Alencar, também acompanha a rotina de antigos aliados de Chico Mendes que ainda vivem na reserva extrativista batizada em homenagem ao ativista. Essas comunidades seguem atuando na preservação das áreas conquistadas após anos de mobilização em defesa da floresta amazônica. A previsão é de que o documentário seja lançado em 2027, com exibição no Canal Curta!. Foto: Reprodução de Youtube
-
Francisco Alves Mendes Filho, conhecido mundialmente como Chico Mendes, nasceu em 15 de dezembro de 1944, em Xapuri, no Acre. Filho de uma família de seringueiros, cresceu na floresta amazônica e desde cedo aprendeu a extrair o látex das seringueiras, atividade que sustentava milhares de trabalhadores da região. A convivência com a floresta moldou sua visão sobre a importância de conciliar a preservação ambiental com a sobrevivência das populações tradicionais. Foto: Divulgação
-
Na década de 1970, Chico Mendes passou a liderar movimentos em defesa dos seringueiros diante do avanço do desmatamento provocado pela expansão da pecuária. Uma das principais estratégias adotadas foi o chamado "empate", manifestação pacífica em que trabalhadores se posicionavam diante das áreas ameaçadas para impedir a derrubada das árvores. A iniciativa ganhou repercussão por unir resistência social e defesa da Amazônia. Foto: Divulgação
-
Além da atuação sindical, Chico Mendes tornou-se uma das principais vozes em favor de um modelo de desenvolvimento sustentável para a região. Sua proposta defendia que a floresta poderia gerar renda sem precisar ser destruída, por meio do extrativismo de produtos como borracha, castanha e outros recursos naturais. Essa visão ajudou a consolidar o conceito das reservas extrativistas, que mais tarde seriam incorporadas às políticas públicas brasileiras. Foto: Reprodução de vídeo BBC
-
-
O trabalho desenvolvido por Chico Mendes ultrapassou as fronteiras do Brasil e despertou a atenção de organizações internacionais voltadas à proteção ambiental e aos direitos humanos. Ao longo dos anos 1980, ele participou de encontros e concedeu entrevistas para divulgar a situação da Amazônia e denunciar os conflitos fundiários vividos pelos seringueiros. Sua atuação contribuiu para ampliar o debate mundial sobre conservação ambiental e justiça social. Foto: Reprodução de Youtube
-
Em 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado em frente à sua casa, em Xapuri, no Acre, crime que provocou ampla repercussão no Brasil e no exterior. As investigações apontaram como responsáveis pelo homicídio o fazendeiro Darly Alves da Silva e seu filho, Darci Alves Pereira. Ambos foram julgados e condenados pela Justiça, em um processo que se tornou um marco no combate à impunidade em crimes ligados aos conflitos fundiários na Amazônia. Foto: Reprodução/TV Acre
-
Quase quatro décadas após sua morte, Chico Mendes permanece como um dos principais símbolos da luta pela preservação da floresta amazônica. Seu legado inspirou a criação de reservas extrativistas, influenciou políticas de conservação e continua sendo referência para movimentos sociais, pesquisadores e ambientalistas em diferentes partes do mundo. Foto: Reprodução Instituto Chico Mendes
-