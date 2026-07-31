Filmes e Séries
Morgan Spector será Robert Langdon em nova série da Netflix baseada em livro de Dan Brown
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A saga literária de Robert Langdon é composta, até o momento, por seis romances de Dan Brown: "Anjos e Demônios", publicado em 2000, "O Código Da Vinci", de 2003, "O Símbolo Perdido", de 2009, "Inferno", publicado em 2013, "Origem", de 2017, e "O Segredo Final", lançado em 2025. Foto: Wikimedia Commons / Zuzana Homolka Fedorová / National Library of the Czech Republic
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Os livros acompanham Robert Langdon, professor de simbologia da Universidade de Harvard, conhecido pela memória eidética e pela habilidade de decifrar códigos e símbolos. Ao longo das histórias, ele enfrenta conspirações que envolvem ciência, religião, tecnologia e mistérios históricos, em investigações ambientadas em cidades como Roma, Paris, Washington, Florença, Praga, Londres e Nova York. Foto: Divulgação
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Em "O Segredo Final", Langdon vê sua namorada, Katherine Solomon, desaparecer em Praga com o manuscrito de um polêmico livro sobre a consciência humana logo após um assassinato. Perseguido por uma organização poderosa e por um inimigo ligado ao folclore local, ele inicia uma corrida contra o tempo para encontrar Katherine. A busca o leva de Praga a Londres e Nova York e à descoberta de um projeto capaz de mudar tudo o que se conhece sobre a mente humana. Foto: Divulgação
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Os livros de Dan Brown já venderam mais de 250 milhões de exemplares em 56 idiomas, enquanto as adaptações para o cinema arrecadaram cerca de 2,2 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Nos cinemas, Robert Langdon foi interpretado por Tom Hanks em "O Código Da Vinci", "Anjos e Demônios" e "Inferno". Foto: Divulgação
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O personagem também já ganhou uma versão mais jovem em uma série baseada no livro "O Símbolo Perdido", em que Ashley Zukerman deu vida a Langdon em uma história ambientada antes dos acontecimentos retratados nos filmes estrelados por Tom Hanks. Foto: Divulgação
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Morgan Spector, o novo responsável para dar vida a Langdon, é um ator norte-americano, nascido em 4 de outubro de 1980, que começou a carreira no teatro, onde já fez, inclusive, uma turnê nacional do musical "O Rei Leão", antes de estrear no cinema em 2004 com o drama independente "Raspberry Heaven. Foto: Reprodução Instagram
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Spector, porém, consolidou a carreira na televisão com atuações em séries como "A Idade Dourada", "The Plot Against America", "Homeland" e "Boardwalk Empire", da HBO, em que interpretou Frank Capone. Também fez parte do elenco de "Black Rabbit", produção da Netflix. Foto: Divulgação
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