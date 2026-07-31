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Filmes e Séries

Morgan Spector será Robert Langdon em nova série da Netflix baseada em livro de Dan Brown

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Redação Flipar
  • A saga literária de Robert Langdon é composta, até o momento, por seis romances de Dan Brown:
    A saga literária de Robert Langdon é composta, até o momento, por seis romances de Dan Brown: "Anjos e Demônios", publicado em 2000, "O Código Da Vinci", de 2003, "O Símbolo Perdido", de 2009, "Inferno", publicado em 2013, "Origem", de 2017, e "O Segredo Final", lançado em 2025. Foto: Wikimedia Commons / Zuzana Homolka Fedorová / National Library of the Czech Republic
  • Os livros acompanham Robert Langdon, professor de simbologia da Universidade de Harvard, conhecido pela memória eidética e pela habilidade de decifrar códigos e símbolos. Ao longo das histórias, ele enfrenta conspirações que envolvem ciência, religião, tecnologia e mistérios históricos, em investigações ambientadas em cidades como Roma, Paris, Washington, Florença, Praga, Londres e Nova York.
    Os livros acompanham Robert Langdon, professor de simbologia da Universidade de Harvard, conhecido pela memória eidética e pela habilidade de decifrar códigos e símbolos. Ao longo das histórias, ele enfrenta conspirações que envolvem ciência, religião, tecnologia e mistérios históricos, em investigações ambientadas em cidades como Roma, Paris, Washington, Florença, Praga, Londres e Nova York. Foto: Divulgação
  • Em
    Em "O Segredo Final", Langdon vê sua namorada, Katherine Solomon, desaparecer em Praga com o manuscrito de um polêmico livro sobre a consciência humana logo após um assassinato. Perseguido por uma organização poderosa e por um inimigo ligado ao folclore local, ele inicia uma corrida contra o tempo para encontrar Katherine. A busca o leva de Praga a Londres e Nova York e à descoberta de um projeto capaz de mudar tudo o que se conhece sobre a mente humana. Foto: Divulgação
  • Os livros de Dan Brown já venderam mais de 250 milhões de exemplares em 56 idiomas, enquanto as adaptações para o cinema arrecadaram cerca de 2,2 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Nos cinemas, Robert Langdon foi interpretado por Tom Hanks em
    Os livros de Dan Brown já venderam mais de 250 milhões de exemplares em 56 idiomas, enquanto as adaptações para o cinema arrecadaram cerca de 2,2 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Nos cinemas, Robert Langdon foi interpretado por Tom Hanks em "O Código Da Vinci", "Anjos e Demônios" e "Inferno". Foto: Divulgação
  • O personagem também já ganhou uma versão mais jovem em uma série baseada no livro
    O personagem também já ganhou uma versão mais jovem em uma série baseada no livro "O Símbolo Perdido", em que Ashley Zukerman deu vida a Langdon em uma história ambientada antes dos acontecimentos retratados nos filmes estrelados por Tom Hanks. Foto: Divulgação
  • Morgan Spector, o novo responsável para dar vida a Langdon, é um ator norte-americano, nascido em 4 de outubro de 1980, que começou a carreira no teatro, onde já fez, inclusive, uma turnê nacional do musical
    Morgan Spector, o novo responsável para dar vida a Langdon, é um ator norte-americano, nascido em 4 de outubro de 1980, que começou a carreira no teatro, onde já fez, inclusive, uma turnê nacional do musical "O Rei Leão", antes de estrear no cinema em 2004 com o drama independente "Raspberry Heaven. Foto: Reprodução Instagram
  • Spector, porém, consolidou a carreira na televisão com atuações em séries como
    Spector, porém, consolidou a carreira na televisão com atuações em séries como "A Idade Dourada", "The Plot Against America", "Homeland" e "Boardwalk Empire", da HBO, em que interpretou Frank Capone. Também fez parte do elenco de "Black Rabbit", produção da Netflix. Foto: Divulgação
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