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‘Berçário gigante’ com mais de 2,1 milhões de ovos de raias surpreende pesquisadores no litoral do Canadá
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As estimativas apontam que a área abriga mais de 2,1 milhões de cápsulas de ovos, número que pode ser ainda maior, já que parte das regiões mais profundas não entrou nos cálculos. A maioria dos ovos pertence à raia-branca-do-Pacífico (Bathyraja spinosissima), espécie adaptada às grandes profundidades oceânicas. Foto: Imagem gerada por IA
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Diferentemente dos ovos das aves, os embriões dessas raias permanecem protegidos por cápsulas resistentes, ricas em colágeno, conhecidas popularmente como "bolsas de sereia". Quando recém-formadas, elas apresentam coloração amarelada, mas escurecem com o passar do tempo devido ao acúmulo de sedimentos e à colonização por pequenos organismos marinhos. Foto: Wikimedia Commons/Peter Southwood
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Cientistas acreditam que as fontes hidrotermais exercem papel essencial no desenvolvimento dos embriões, pois aquecem a água ao redor das cápsulas e reduzem o longo período de incubação, que pode ultrapassar quatro anos em águas frias. Foto: Imagem gerada por IA
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Estudos anteriores nas Ilhas Galápagos já haviam demonstrado que a maior parte dos ovos dessa espécie (89%) se concentra próxima às áreas de maior temperatura no fundo do mar. Outro fator importante é a presença de corais vivos e rochas expostas às correntes marinhas, que oferecem sustentação às cápsulas e favorecem a circulação de água rica em oxigênio. Foto: Pexels/Francesco Ungaro
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Pesquisas realizadas em montes submarinos próximos à Tasmânia também revelaram preferência semelhante, reforçando a importância desses habitats para a reprodução das raias. Para estimar o tamanho do berçário canadense, os cientistas analisaram milhares de fotografias captadas por veículos submarinos operados remotamente entre 2021 e 2024. Foto: Wikimedia Commons/Olivier Dugornay
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Após calcular a densidade média de 5.566 cápsulas (cerca de 2,58 por metro quadrado), os pesquisadores extrapolaram os dados para toda a área estudada (aproximadamente 824 mil metros quadrados), chegando ao impressionante total de mais de 2,1 milhões de ovos. Foto: Imagem gerada por IA