‘Berçário gigante’ com mais de 2,1 milhões de ovos de raias surpreende pesquisadores no litoral do Canadá

As estimativas apontam que a área abriga mais de 2,1 milhões de cápsulas de ovos, número que pode ser ainda maior, já que parte das regiões mais profundas não entrou nos cálculos. A maioria dos ovos pertence à raia-branca-do-Pacífico (Bathyraja spinosissima), espécie adaptada às grandes profundidades oceânicas. Foto: Imagem gerada por IA