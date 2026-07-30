Árvore amazônica usa mecanismo ‘explosivo’ para espalhar sementes pela floresta e a garantir a sobrevivência da espécie; entenda

A responsável por esse fenômeno é o assacu (Hura crepitans), espécie típica das florestas tropicais da América do Sul e conhecida por apresentar um dos mecanismos de dispersão de sementes mais eficientes do reino vegetal. Esse processo, chamado de "deiscência explosiva", acontece quando a cápsula do fruto perde umidade, acumula tensão interna e se rompe de maneira brusca. Foto: Wikimedia Commons/David J. Stang