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Árvore amazônica usa mecanismo ‘explosivo’ para espalhar sementes pela floresta e a garantir a sobrevivência da espécie; entenda

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Redação Flipar
  • A responsável por esse fenômeno é o assacu (Hura crepitans), espécie típica das florestas tropicais da América do Sul e conhecida por apresentar um dos mecanismos de dispersão de sementes mais eficientes do reino vegetal. Esse processo, chamado de
    A responsável por esse fenômeno é o assacu (Hura crepitans), espécie típica das florestas tropicais da América do Sul e conhecida por apresentar um dos mecanismos de dispersão de sementes mais eficientes do reino vegetal. Esse processo, chamado de "deiscência explosiva", acontece quando a cápsula do fruto perde umidade, acumula tensão interna e se rompe de maneira brusca. Foto: Wikimedia Commons/David J. Stang
  • A energia armazenada impulsiona cada semente para longe da árvore, reduzindo a competição por água, luz e nutrientes entre a planta adulta e suas futuras mudas. Segundo a Embrapa Amazônia Oriental, esse lançamento pode alcançar cerca de 45 metros, enquanto pesquisas internacionais indicam velocidades próximas de 70 metros por segundo, o equivalente a aproximadamente 250 km/h!
    A energia armazenada impulsiona cada semente para longe da árvore, reduzindo a competição por água, luz e nutrientes entre a planta adulta e suas futuras mudas. Segundo a Embrapa Amazônia Oriental, esse lançamento pode alcançar cerca de 45 metros, enquanto pesquisas internacionais indicam velocidades próximas de 70 metros por segundo, o equivalente a aproximadamente 250 km/h! Foto: Reproduc?a?o/YouTube Wild Earth
  • O assacu ocorre naturalmente em áreas de várzea, igapós e matas ciliares dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Além do curioso sistema de reprodução, a espécie impressiona pelo porte, que pode chegar a 40 metros de altura, e pelo tronco coberto por espinhos cônicos, característica que lhe rendeu apelidos como
    O assacu ocorre naturalmente em áreas de várzea, igapós e matas ciliares dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Além do curioso sistema de reprodução, a espécie impressiona pelo porte, que pode chegar a 40 metros de altura, e pelo tronco coberto por espinhos cônicos, característica que lhe rendeu apelidos como "árvore-do-diabo". Foto: Wikimedia Commons/David J. Stang
  • Mesmo sendo perigosa para humanos e outros animais, a árvore desempenha um importante papel ecológico. Ela contribui para a manutenção das florestas tropicais, oferece abrigo para diferentes organismos e seu eficiente sistema de dispersão ajuda a colonizar novas áreas da mata.
    Mesmo sendo perigosa para humanos e outros animais, a árvore desempenha um importante papel ecológico. Ela contribui para a manutenção das florestas tropicais, oferece abrigo para diferentes organismos e seu eficiente sistema de dispersão ajuda a colonizar novas áreas da mata. Foto: Wikimedia Commons/Bärbel Miemietz
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