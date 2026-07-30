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Nopales: conheça o cacto ancestral usado pelos astecas que virou símbolo da culinária e da identidade do México
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O nome "nopales" deriva da palavra náuatle nohpalli, idioma dos astecas, e revela a longa relação entre esse alimento e os povos originários da região. Além de fazer parte da alimentação cotidiana, o cacto se tornou um símbolo nacional presente no brasão da bandeira mexicana. Foto: Tim Mossholder/Unsplash
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A planta é capaz de se adaptar facilmente a ambientes áridos, cresce em solos pobres e resiste a longos períodos de seca, característica que favoreceu sua disseminação por praticamente todo o território mexicano. Os agricultores costumam colher as folhas mais jovens, de coloração verde intensa, por apresentarem textura mais macia e sabor delicado, embora a produção ocorra durante o ano inteiro. Foto: Elizabeth/Unsplash
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Na culinária, os nopales têm enorme versatilidade e podem ser usados no preparo de saladas, tacos, omeletes, ensopados, sopas, molhos, sucos e até smoothies. Também podem ser grelhados, cozidos, assados ou consumidos crus após a retirada dos espinhos. Foto: Pexels/RDNE Stock project
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Durante o preparo, liberam uma mucilagem natural, substância rica em fibras solúveis que ajuda a proteger a planta e confere uma textura característica às receitas. O alimento oferece grande quantidade de vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio, magnésio e potássio. Foto: Flickr - Javier Lastras
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Além disso, seu elevado teor de fibras favorece a digestão, aumenta a sensação de saciedade e contribui para o controle dos níveis de glicose e colesterol, motivo pelo qual muitos nutricionistas o classificam como um "superalimento". Foto: Flickr - Gary Stevens
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O cacto também produz o figo-da-índia, fruto doce e colorido bastante utilizado em geleias, doces, sorvetes, licores, sucos e coquetéis. Em diversas regiões do México, os nopales representam uma importante fonte de renda para pequenos agricultores e abastecem mercados locais, restaurantes e feiras. Foto: Achim Thiemermann/Pixabay
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O cultivo exige pouca água quando comparado ao de outras hortaliças, o que faz da planta uma alternativa sustentável para regiões de clima seco. Seu uso ainda ultrapassa a gastronomia, pois o nopal também aparece na produção de cosméticos, suplementos alimentares e medicamentos naturais. Foto: Arnaud Padallé/Unsplash
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