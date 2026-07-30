Nopales: conheça o cacto ancestral usado pelos astecas que virou símbolo da culinária e da identidade do México

A planta é capaz de se adaptar facilmente a ambientes áridos, cresce em solos pobres e resiste a longos períodos de seca, característica que favoreceu sua disseminação por praticamente todo o território mexicano. Os agricultores costumam colher as folhas mais jovens, de coloração verde intensa, por apresentarem textura mais macia e sabor delicado, embora a produção ocorra durante o ano inteiro. Foto: Elizabeth/Unsplash