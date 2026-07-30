Michael J. Fox será homenageado no Emmy 2026 e fala sobre voltar a atuar

Nascido em 9 de junho de 1961, Michael J. Fox ficou mundialmente conhecido por protagonizar a trilogia "De Volta para o Futuro", um dos maiores sucessos do cinema hollywoodiano. Um dos papéis mais memoráveis de Fox é o de Alex P. Keaton na série "Family Ties", exibida pela NBC nos anos 1980. Ele recebeu ainda a Medalha Presidencial da Liberdade em janeiro de 2025 e é Companheiro da Ordem do Canadá, seu país de origem. Foto: Divulgação