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Filmes e Séries

Michael J. Fox será homenageado no Emmy 2026 e fala sobre voltar a atuar

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Redação Flipar
  • O Prêmio Humanitário Bob Hope foi criado em 2002 pela Academia de Televisão em parceria com a Bob and Dolores Hope Foundation. A honraria já foi concedida a nomes como Oprah Winfrey, George Clooney e Sean Penn. A cerimônia deste ano terá apresentação de Mariska Hargitay.
    O Prêmio Humanitário Bob Hope foi criado em 2002 pela Academia de Televisão em parceria com a Bob and Dolores Hope Foundation. A honraria já foi concedida a nomes como Oprah Winfrey, George Clooney e Sean Penn. A cerimônia deste ano terá apresentação de Mariska Hargitay. Foto: Divulgação
  • Michael J. Fox fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research em 2000. A instituição já arrecadou mais de 2,5 bilhões de dólares para pesquisas sobre a doença ao longo de 25 anos de atuação. A organização se tornou a maior financiadora não governamental de estudos sobre Parkinson no mundo.
    Michael J. Fox fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research em 2000. A instituição já arrecadou mais de 2,5 bilhões de dólares para pesquisas sobre a doença ao longo de 25 anos de atuação. A organização se tornou a maior financiadora não governamental de estudos sobre Parkinson no mundo. Foto: Wikimedia Commons / Paul Hudson
  • Em 2026, Michael J. Fox, que já venceu cinco vezes o Emmy, recebeu sua 19ª indicação ao prêmio, na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia, por sua atuação na série
    Em 2026, Michael J. Fox, que já venceu cinco vezes o Emmy, recebeu sua 19ª indicação ao prêmio, na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia, por sua atuação na série "Falando a Real", da Apple TV+. Os cinco Emmys anteriores vieram por seu trabalho em "Caras e Caretas", "Spin City" e "Rescue Me". Foto: Divulgação
  • O ator havia se afastado da atuação em 2020, em razão das limitações impostas pela doença. Seu retorno aconteceu na terceira temporada de “Falando a Real”, lançada em janeiro de 2026, na qual interpretou Gerry, um paciente com Parkinson que divide cenas com o personagem de Harrison Ford, um terapeuta que também convive com a doença na trama.
    O ator havia se afastado da atuação em 2020, em razão das limitações impostas pela doença. Seu retorno aconteceu na terceira temporada de “Falando a Real”, lançada em janeiro de 2026, na qual interpretou Gerry, um paciente com Parkinson que divide cenas com o personagem de Harrison Ford, um terapeuta que também convive com a doença na trama. Foto: Reprodução
  • Em 1991, quando tinha 29 anos, recebeu o diagnóstico de Parkinson e, na época, os médicos disseram que ele teria apenas mais dez anos de carreira como ator. O ator superou esse prognóstico em mais de três décadas. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, ele revelou que voltar a atuar prolongou sua vida e tornou seus dias mais interessantes.
    Em 1991, quando tinha 29 anos, recebeu o diagnóstico de Parkinson e, na época, os médicos disseram que ele teria apenas mais dez anos de carreira como ator. O ator superou esse prognóstico em mais de três décadas. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, ele revelou que voltar a atuar prolongou sua vida e tornou seus dias mais interessantes. Foto: Divulgação
  • O ator, aliás, já confirmou sua participação na quarta temporada de
    O ator, aliás, já confirmou sua participação na quarta temporada de "Falando a Real". Ele também já disse que não está mais aposentado da atuação, o que contraria o anúncio de retiro feito em 2020. A nova fase de sua carreira coincide com um período de maior visibilidade pública sobre sua condição de saúde. Foto: Divulgação
  • Nascido em 9 de junho de 1961, Michael J. Fox ficou mundialmente conhecido por protagonizar a trilogia
    Nascido em 9 de junho de 1961, Michael J. Fox ficou mundialmente conhecido por protagonizar a trilogia "De Volta para o Futuro", um dos maiores sucessos do cinema hollywoodiano. Um dos papéis mais memoráveis de Fox é o de Alex P. Keaton na série "Family Ties", exibida pela NBC nos anos 1980. Ele recebeu ainda a Medalha Presidencial da Liberdade em janeiro de 2025 e é Companheiro da Ordem do Canadá, seu país de origem. Foto: Divulgação
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