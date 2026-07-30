Filmes e Séries
Michael J. Fox será homenageado no Emmy 2026 e fala sobre voltar a atuar
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O Prêmio Humanitário Bob Hope foi criado em 2002 pela Academia de Televisão em parceria com a Bob and Dolores Hope Foundation. A honraria já foi concedida a nomes como Oprah Winfrey, George Clooney e Sean Penn. A cerimônia deste ano terá apresentação de Mariska Hargitay. Foto: Divulgação
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Michael J. Fox fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research em 2000. A instituição já arrecadou mais de 2,5 bilhões de dólares para pesquisas sobre a doença ao longo de 25 anos de atuação. A organização se tornou a maior financiadora não governamental de estudos sobre Parkinson no mundo. Foto: Wikimedia Commons / Paul Hudson
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Em 2026, Michael J. Fox, que já venceu cinco vezes o Emmy, recebeu sua 19ª indicação ao prêmio, na categoria de Melhor Ator Convidado em Série de Comédia, por sua atuação na série "Falando a Real", da Apple TV+. Os cinco Emmys anteriores vieram por seu trabalho em "Caras e Caretas", "Spin City" e "Rescue Me". Foto: Divulgação
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O ator havia se afastado da atuação em 2020, em razão das limitações impostas pela doença. Seu retorno aconteceu na terceira temporada de “Falando a Real”, lançada em janeiro de 2026, na qual interpretou Gerry, um paciente com Parkinson que divide cenas com o personagem de Harrison Ford, um terapeuta que também convive com a doença na trama. Foto: Reprodução
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Em 1991, quando tinha 29 anos, recebeu o diagnóstico de Parkinson e, na época, os médicos disseram que ele teria apenas mais dez anos de carreira como ator. O ator superou esse prognóstico em mais de três décadas. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, ele revelou que voltar a atuar prolongou sua vida e tornou seus dias mais interessantes. Foto: Divulgação
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O ator, aliás, já confirmou sua participação na quarta temporada de "Falando a Real". Ele também já disse que não está mais aposentado da atuação, o que contraria o anúncio de retiro feito em 2020. A nova fase de sua carreira coincide com um período de maior visibilidade pública sobre sua condição de saúde. Foto: Divulgação
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Nascido em 9 de junho de 1961, Michael J. Fox ficou mundialmente conhecido por protagonizar a trilogia "De Volta para o Futuro", um dos maiores sucessos do cinema hollywoodiano. Um dos papéis mais memoráveis de Fox é o de Alex P. Keaton na série "Family Ties", exibida pela NBC nos anos 1980. Ele recebeu ainda a Medalha Presidencial da Liberdade em janeiro de 2025 e é Companheiro da Ordem do Canadá, seu país de origem. Foto: Divulgação
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