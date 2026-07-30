Galleria dell’Accademia: onde o gênio de Michelangelo ganha vida em Florença

O principal motivo que leva visitantes do mundo inteiro à Galleria dell'Accademia é o encontro com o David, escultura em mármore produzida por Michelangelo entre 1501 e 1504. Com mais de cinco metros de altura, a obra representa o personagem bíblico antes do confronto com Golias e impressiona pela riqueza anatômica e pela expressividade. Originalmente instalada na Piazza della Signoria, a escultura foi transferida para o museu em 1873 como forma de protegê-la dos efeitos do clima e da deterioraç Foto: Maksim Sokolov/Wikimedia Commons