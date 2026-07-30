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Rio de Janeiro recebe duas montagens inspiradas na vida e na obra de Nelson Rodrigues

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Redação Flipar
  • A história acompanha Arandir, um bancário que presencia um atropelamento e atende ao último pedido da vítima ao lhe dar um beijo na boca. O gesto é transformado em escândalo pelo repórter sensacionalista Amado Ribeiro e pelo delegado Cunha, resultando em diversas acusações e conflitos.
    A história acompanha Arandir, um bancário que presencia um atropelamento e atende ao último pedido da vítima ao lhe dar um beijo na boca. O gesto é transformado em escândalo pelo repórter sensacionalista Amado Ribeiro e pelo delegado Cunha, resultando em diversas acusações e conflitos. Foto: Reprodução Instagram
  • Com dramaturgia de Carlos Jardim, o espetáculo reúne trechos de entrevistas, crônicas e peças do autor para apresentar seu pensamento sobre temas como amor, adultério, política, futebol e teatro. O texto evidencia como as reflexões do dramaturgo continuam atuais e dialogam com diferentes gerações.
    Com dramaturgia de Carlos Jardim, o espetáculo reúne trechos de entrevistas, crônicas e peças do autor para apresentar seu pensamento sobre temas como amor, adultério, política, futebol e teatro. O texto evidencia como as reflexões do dramaturgo continuam atuais e dialogam com diferentes gerações. Foto: Divulgação
  • Nascido em Recife, em 23 de agosto de 1912, Nelson Rodrigues se mudou para o Rio de Janeiro em 1916, quando ainda criança junto de sua família. Foi lá que ele iniciou a carreira no jornalismo, seguindo os passos do pai Mário Rodrigues, antes de se tornar um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira.
    Nascido em Recife, em 23 de agosto de 1912, Nelson Rodrigues se mudou para o Rio de Janeiro em 1916, quando ainda criança junto de sua família. Foi lá que ele iniciou a carreira no jornalismo, seguindo os passos do pai Mário Rodrigues, antes de se tornar um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • A primeira peça escrita por Nelson Rodrigues foi “A Mulher sem Pecado”, criada em 1941 e encenada pela primeira vez em 1942. Em 1943, ele estreou
    A primeira peça escrita por Nelson Rodrigues foi “A Mulher sem Pecado”, criada em 1941 e encenada pela primeira vez em 1942. Em 1943, ele estreou "Vestido de Noiva", obra considerada um marco na história do teatro brasileiro por inovar na construção psicológica dos personagens e no uso de uma linguagem mais próxima da fala cotidiana. Foto: Reprodução Youtube
  • Dois anos depois, escreveu
    Dois anos depois, escreveu "Álbum de Família", sua terceira peça. O texto foi censurado em 1946 e permaneceu proibido por quase duas décadas. O texto só recebeu autorização para ser encenado em 1965 e a estreia nos palcos aconteceu em 1967, com Luiz Linhares e Vanda Lacerda no elenco. Foto: Reprodução Youtube
  • Ao longo da carreira, Nelson Rodrigues também publicou romances, contos e crônicas, além de criar as célebres
    Ao longo da carreira, Nelson Rodrigues também publicou romances, contos e crônicas, além de criar as célebres "tragédias cariocas", que retrataram os conflitos e as contradições da sociedade brasileira. O escritor morreu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1980 e deixou obras que ainda estão entre as mais influentes da literatura e do teatro do país. Foto: Reprodução Youtube
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