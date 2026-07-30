Rio de Janeiro recebe duas montagens inspiradas na vida e na obra de Nelson Rodrigues

Ao longo da carreira, Nelson Rodrigues também publicou romances, contos e crônicas, além de criar as célebres "tragédias cariocas", que retrataram os conflitos e as contradições da sociedade brasileira. O escritor morreu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1980 e deixou obras que ainda estão entre as mais influentes da literatura e do teatro do país. Foto: Reprodução Youtube