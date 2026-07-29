Tecnologia que leva ‘inverno real’ a residências de alto padrão vira nova tendência entre milionários; conheça os ‘quartos de neve’

Entre os exemplos mais famosos de um "quarto de neve" está a residência Antilia, do empresário indiano Mukesh Ambani, que abriga um desses ambientes em Mumbai. O superiate Serene, pertencente ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também conta com um ambiente desse tipo. Foto: Divulgação/Velaa Private Island’s spa