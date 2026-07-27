Os 10 lagos mais profundos do mundo e por que eles chamam atenção

9º – CRATER LAKE – Localizado no estado do Oregon, nos Estados Unidos, o Crater Lake formou-se há cerca de 7.700 anos após o colapso de um vulcão. Com 594 metros de profundidade, é o lago mais profundo dos Estados Unidos e chama atenção pelas águas de intenso tom azul e pela elevada transparência, resultado da pureza de sua água, alimentada principalmente pela chuva e pela neve. Foto: Serviço do Parque Nacional/Wikimedia Commons