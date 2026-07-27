Galeria
Os 10 lagos mais profundos do mundo e por que eles chamam atenção
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1º – LAGO BAIKAL Localizado na Sibéria, na Rússia, é o lago mais profundo do mundo, com 1.642 metros. Concentra cerca de 20% da água doce líquida superficial do planeta, foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO e abriga milhares de espécies, muitas delas exclusivas da região. Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
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2º – LAGO TANGANICA – Situado entre Burundi, República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia, é o segundo lago mais profundo do mundo, com 1.470 metros. Milhões de pessoas dependem de suas águas para o sustento, incluindo cerca de 100 mil pescadores, e o lago abriga mais de 1.500 espécies de animais e plantas, entre elas crocodilos-do-nilo, medusas de água doce e diversas espécies de peixes. Foto: Andreas31 - Wikimédia Commons
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3º – MAR CÁSPIO – Com profundidade máxima de 1.025 metros, banha Azerbaijão, Cazaquistão, Irã, Rússia e Turcomenistão. É o maior lago de água salgada do mundo, com cerca de 371 mil km², aproximadamente 50 ilhas e grande importância para a navegação, a pesca, o turismo e milhões de pessoas que vivem em seu entorno. Foto: Imagem de Elxan Tahirzade por Pixabay
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4º – LAGO VOSTOK – Localizado sob cerca de quatro quilômetros de gelo na Antártica, ocupa uma área de aproximadamente 14 mil km² e chega a 1.000 metros de profundidade. Descoberto em 1995, abriga microrganismos e bactérias, e cientistas acreditam que possíveis fontes hidrotermais no fundo do lago ajudem a manter água líquida e condições favoráveis à vida. Foto: Imagem NASA
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5º – LAGO O'HIGGINS/SAN MARTÍN – Localizado na Patagônia, na fronteira entre Argentina e Chile, recebe nomes diferentes em homenagem aos heróis da independência de cada país: San Martín, no lado argentino, e O'Higgins, no chileno. Cercado por montanhas nevadas, alcança 836 metros de profundidade, ocupa 1.049 km² e é um destino procurado por turistas e mochileiros que cruzam a fronteira por trilhas repletas de cachoeiras. Foto: Flickr betoscopio
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6º – LAGO NIASSA OU MALÁUI – Localizado no Vale do Rift, entre Maláui, Moçambique e Tanzânia, ocupa cerca de 30 mil km² e atinge 700 metros de profundidade. Suas águas tropicais sustentam intensa atividade pesqueira e o lago é essencial para o cotidiano das comunidades locais. Também se destaca pela rica biodiversidade, com mais de mil espécies de peixes, muitas delas encontradas apenas nessa região. Foto: fffriendly/Wikimedia Commons
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7º – LAGO ISSYK-KUL – Localizado no leste do Quirguistão, a 1.607 metros de altitude, seu nome significa "lago quente". Com águas salobras, 668 metros de profundidade e cerca de 6,2 mil km² de área, é a principal atração turística do país. Durante séculos, foi um importante ponto de parada das caravanas da Rota da Seda e marcou a expansão do antigo Império Chinês na Ásia Central. Foto: Vmenkov - Wikimédia Commons
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8º – GRANDE LAGO DO ESCRAVO – Localizado no noroeste do Canadá, ocupa cerca de 27 mil km² e atinge 614 metros de profundidade, sendo o lago mais profundo da América do Norte. Na década de 1930, a descoberta de ouro impulsionou a ocupação da região, que hoje também se destaca pela pesca, navegação e paisagens preservadas. Foto: Flickr Jim Hoffman
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9º – CRATER LAKE – Localizado no estado do Oregon, nos Estados Unidos, o Crater Lake formou-se há cerca de 7.700 anos após o colapso de um vulcão. Com 594 metros de profundidade, é o lago mais profundo dos Estados Unidos e chama atenção pelas águas de intenso tom azul e pela elevada transparência, resultado da pureza de sua água, alimentada principalmente pela chuva e pela neve. Foto: Serviço do Parque Nacional/Wikimedia Commons
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10º – LAGO MATANO – Localizado na ilha de Sulawesi, na Indonésia, ocupa cerca de 164 km² e alcança 590 metros de profundidade. Conhecido pela transparência de suas águas, está inserido em uma área de preservação e abriga rica biodiversidade, com diversas espécies encontradas apenas nesse lago, considerado um dos mais antigos do planeta. Foto: Flickr bambang suriyono
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