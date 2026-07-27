Gigantes do Brasil: conheça as montanhas mais altas do país

Com 2.892 metros de altitude, o Pico da Bandeira é o ponto mais alto da Região Sudeste e o terceiro mais alto do Brasil. Localizado no Parque Nacional do Caparaó, registra temperaturas negativas no inverno e pode ser acessado por trilhas tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais, com diferentes níveis de dificuldade. Foto: Celomozer - wikimedia commons