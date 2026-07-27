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Após mais de 70 anos em ‘pulmão de aço’, morre Martha Ann Lillard, última paciente a utilizar o aparelho nos Estados Unidos

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Redação Flipar
  • Criado pelos norte-americanos Philip Drinker e Louis Agassiz Shaw, na Escola de Saúde Pública de Harvard, o equipamento ganhou destaque durante as grandes epidemias de poliomielite, especialmente nos Estados Unidos, onde a doença atingiu seu auge em 1952.
    Criado pelos norte-americanos Philip Drinker e Louis Agassiz Shaw, na Escola de Saúde Pública de Harvard, o equipamento ganhou destaque durante as grandes epidemias de poliomielite, especialmente nos Estados Unidos, onde a doença atingiu seu auge em 1952. Foto: CDC/GHO/Mary Hilpertshauser
  • A recuperação também incluía fisioterapia para fortalecer os músculos e evitar atrofias. Com o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite na década de 1950, os casos da doença diminuíram de forma significativa e o pulmão de aço perdeu espaço para ventiladores mecânicos mais modernos, que oferecem maior acesso ao paciente e melhor monitoramento dos sinais vitais.
    A recuperação também incluía fisioterapia para fortalecer os músculos e evitar atrofias. Com o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite na década de 1950, os casos da doença diminuíram de forma significativa e o pulmão de aço perdeu espaço para ventiladores mecânicos mais modernos, que oferecem maior acesso ao paciente e melhor monitoramento dos sinais vitais. Foto: Wikimedia Commons/Chris Light
  • Apesar disso, algumas pessoas continuaram utilizando o equipamento por preferência ou adaptação, como Paul Alexander, que escolheu permanecer no pulmão de aço para evitar procedimentos invasivos exigidos pelos respiradores mais recentes.
    Apesar disso, algumas pessoas continuaram utilizando o equipamento por preferência ou adaptação, como Paul Alexander, que escolheu permanecer no pulmão de aço para evitar procedimentos invasivos exigidos pelos respiradores mais recentes. Foto: Wikimedia Commons/Stefan Kühn
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