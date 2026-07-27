Após mais de 70 anos em ‘pulmão de aço’, morre Martha Ann Lillard, última paciente a utilizar o aparelho nos Estados Unidos

A recuperação também incluía fisioterapia para fortalecer os músculos e evitar atrofias. Com o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite na década de 1950, os casos da doença diminuíram de forma significativa e o pulmão de aço perdeu espaço para ventiladores mecânicos mais modernos, que oferecem maior acesso ao paciente e melhor monitoramento dos sinais vitais. Foto: Wikimedia Commons/Chris Light