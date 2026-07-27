Metropol Parasol: maior estrutura de madeira do mundo mudou a paisagem e a economia de Sevilha, na Espanha

O contraste entre o desenho moderno das Setas de Sevilla e a arquitetura histórica ao redor se tornou uma das imagens mais marcantes da cidade de Sevilha. O espaço também recebe eventos culturais, apresentações artísticas e atividades ao ar livre, reforçando seu papel como um dos principais pontos de encontro de moradores e visitantes. Foto: Pexels/Ahmet AZAKLI