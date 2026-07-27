Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Relatório aponta fraude em registros de manutenção da Voepass antes de tragédia em que matou 62 pessoas em Vinhedo

RF
Redação Flipar
  • Segundo o órgão, esse procedimento escondia a repetição de falhas técnicas e permitia voos com equipamentos que permaneciam sem reparo efetivo. Um dos exemplos envolveu o sistema de degelo das asas, cuja legislação autoriza operação por período limitado antes da manutenção obrigatória.
    Segundo o órgão, esse procedimento escondia a repetição de falhas técnicas e permitia voos com equipamentos que permaneciam sem reparo efetivo. Um dos exemplos envolveu o sistema de degelo das asas, cuja legislação autoriza operação por período limitado antes da manutenção obrigatória. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • Em vez de corrigir o problema, a empresa registrava o defeito como solucionado e, quando ele voltava a aparecer, lançava uma nova ocorrência, reiniciando indevidamente o prazo para o conserto. O relatório também revelou falhas na documentação operacional, inclusive a ausência de registros sobre panes importantes, o que impedia pilotos e equipes de manutenção de conhecerem o verdadeiro estado da aeronave.
    Em vez de corrigir o problema, a empresa registrava o defeito como solucionado e, quando ele voltava a aparecer, lançava uma nova ocorrência, reiniciando indevidamente o prazo para o conserto. O relatório também revelou falhas na documentação operacional, inclusive a ausência de registros sobre panes importantes, o que impedia pilotos e equipes de manutenção de conhecerem o verdadeiro estado da aeronave. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • Os dados do relatório apontam ainda que, entre os equipamentos monitorados, o para-brisa direito da aeronave apresentava restrições que, diante da previsão de chuva no destino no local onde aconteceu o acidente, deveriam impedir a decolagem feita no dia 9 de agosto de 2024.
    Os dados do relatório apontam ainda que, entre os equipamentos monitorados, o para-brisa direito da aeronave apresentava restrições que, diante da previsão de chuva no destino no local onde aconteceu o acidente, deveriam impedir a decolagem feita no dia 9 de agosto de 2024. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • O piloto da Força Aérea Brasileira (FAB) Enio Beal Jr., em entrevista ao g1, ressaltou que o problema foi o descumprimento das regras da chamada Lista de Equipamentos Mínimos (MEL) — documento que aponta as falhas aceitáveis e o prazo máximo para consertá-las.
    O piloto da Força Aérea Brasileira (FAB) Enio Beal Jr., em entrevista ao g1, ressaltou que o problema foi o descumprimento das regras da chamada Lista de Equipamentos Mínimos (MEL) — documento que aponta as falhas aceitáveis e o prazo máximo para consertá-las. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • A apuração ainda concluiu que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já havia detectado problemas recorrentes no sistema de degelo da empresa antes do acidente, realizando inspeções, emitindo notificações e suspendendo aeronaves em diversas ocasiões.
    A apuração ainda concluiu que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já havia detectado problemas recorrentes no sistema de degelo da empresa antes do acidente, realizando inspeções, emitindo notificações e suspendendo aeronaves em diversas ocasiões. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
  • Em março de 2025, a agência suspendeu as operações da Voepass e, meses depois, cassou definitivamente seu certificado para realizar voos comerciais. O voo 2283 da Voepass caiu em Vinhedo, São Paulo, durante a viagem entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos. O desastre foi o mais grave da aviação brasileira desde o acidente da TAM, em 2007.
    Em março de 2025, a agência suspendeu as operações da Voepass e, meses depois, cassou definitivamente seu certificado para realizar voos comerciais. O voo 2283 da Voepass caiu em Vinhedo, São Paulo, durante a viagem entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos. O desastre foi o mais grave da aviação brasileira desde o acidente da TAM, em 2007. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay