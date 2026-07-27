Eleições 2026: por que um candidato com muitos votos pode ajudar a eleger outro?

Diferentemente das eleições para presidente, governador, prefeito e senador, nas quais vence quem obtém mais votos, os 513 deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, o objetivo é distribuir as cadeiras de acordo com a força eleitoral de cada partido ou federação, e não apenas pela votação individual dos candidatos. Dessa forma, o desempenho coletivo da legenda tem papel decisivo no resultado final da eleição. Foto: Agência Câmara