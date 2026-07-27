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Pau-brasil: da exploração colonial à árvore símbolo do Brasil
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O pau-brasil pode alcançar entre 15 e 30 metros de altura. Seu tronco apresenta casca acinzentada, áspera e coberta por espinhos, característica que deu origem ao termo echinata em seu nome científico. As flores são amarelas e surgem em inflorescências, enquanto o interior do tronco possui coloração avermelhada, atributo que se tornou a principal marca da espécie. Foto: Imagem Gerada por IA 2
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O nome "Brasil" tem origem direta na árvore. Os portugueses associaram a tonalidade avermelhada do interior do tronco à palavra "brasa" dando origem ao termo "pau-brasil" e, posteriormente, ao nome do próprio país. Documentos de 1503 já registravam o território como "Terra do Pau-Brasil". Foto: Wikimedia Commons / Wilfredor
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Durante o período colonial, os portugueses exploraram intensamente a madeira para extrair a brasilina, corante vermelho empregado no tingimento de tecidos na Europa. Essa atividade utilizou mão de obra forçada de povos indígenas e provocou a devastação gradual das populações nativas da árvore ao longo dos séculos 16 e 17. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Em razão de seu valor comercial, o pau-brasil foi classificado como a primeira madeira de lei do país, sistema criado pela coroa portuguesa para restringir o corte e a exportação da espécie sem autorização real. Antes da chegada dos colonizadores, povos indígenas já utilizavam a árvore na fabricação de arcos, flechas, instrumentos musicais e tinta para pintura corporal. Foto: Wikimedia Commons / Der Kolonist
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Entre os povos tupis, a árvore era conhecida como "ibirapitanga", termo de origem tupi que combina as palavras "ybyrá", que significa pau, e "pytanga", que significa avermelhado. A espécie também recebe outras denominações populares, como "ibirapitá", "orabutã", "pau-de-tinta" e "pau-de-pernambuco". Foto: Wikimedia Commons / Anderson bobo
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A Lei nº 6.607, sancionada em 7 de dezembro de 1978, declarou o pau-brasil como árvore símbolo nacional e instituiu o Dia do Pau-Brasil, celebrado em 3 de maio. O Brasil é considerado o único país do mundo cujo nome tem origem em uma espécie vegetal. Foto: Wikimedia Commons / Rivers085
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Atualmente, o pau-brasil integra a lista de espécies ameaçadas de extinção e figura, desde 1992, na categoria "Em Perigo" da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Séculos de exploração reduziram drasticamente suas populações naturais, hoje limitadas a áreas fragmentadas da Mata Atlântica ao longo do litoral brasileiro. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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