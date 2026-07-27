Pau-brasil: da exploração colonial à árvore símbolo do Brasil

Em razão de seu valor comercial, o pau-brasil foi classificado como a primeira madeira de lei do país, sistema criado pela coroa portuguesa para restringir o corte e a exportação da espécie sem autorização real. Antes da chegada dos colonizadores, povos indígenas já utilizavam a árvore na fabricação de arcos, flechas, instrumentos musicais e tinta para pintura corporal. Foto: Wikimedia Commons / Der Kolonist