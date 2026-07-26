Capivaras encantam o público, mas a aproximação pode ser perigosa Esse título desperta curiosidade sem

Os filhotes de capivara nascem bastante desenvolvidos, com olhos abertos e o corpo já coberto de pelos. Pouco tempo após o nascimento, conseguem caminhar, acompanhar o grupo e entrar na água. Essa adaptação precoce ajuda na sobrevivência, já que as capivaras vivem próximas a rios, lagoas e áreas alagadas. Foto: Flickr Miriamala