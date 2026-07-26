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Por que o céu é azul? Entenda o fenômeno da luz que colore a atmosfera

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Redação Flipar
  • A luz solar parece branca, mas na verdade é composta por várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. Quando essa luz entra na atmosfera, ela encontra moléculas de gases e pequenas partículas suspensas no ar.
    A luz solar parece branca, mas na verdade é composta por várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. Quando essa luz entra na atmosfera, ela encontra moléculas de gases e pequenas partículas suspensas no ar. Foto: Joe por Pixabay
  • As cores de comprimento de onda menor, como o azul e o violeta, se espalham mais facilmente ao colidir com essas moléculas. Esse espalhamento acontece em todas as direções, preenchendo o céu com tons azulados.
    As cores de comprimento de onda menor, como o azul e o violeta, se espalham mais facilmente ao colidir com essas moléculas. Esse espalhamento acontece em todas as direções, preenchendo o céu com tons azulados. Foto: Reprodução do X @MetService
  • O violeta também se espalha bastante, mas nossos olhos são mais sensíveis ao azul. Além disso, parte do violeta é absorvida pela camada superior da atmosfera, reforçando a predominância do azul no céu.
    O violeta também se espalha bastante, mas nossos olhos são mais sensíveis ao azul. Além disso, parte do violeta é absorvida pela camada superior da atmosfera, reforçando a predominância do azul no céu. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em horários específicos, como o nascer e o pôr do sol, o caminho da luz pelo ar é mais longo. Nesse trajeto, o azul se dispersa ainda mais, deixando passar tons avermelhados e alaranjados.
    Em horários específicos, como o nascer e o pôr do sol, o caminho da luz pelo ar é mais longo. Nesse trajeto, o azul se dispersa ainda mais, deixando passar tons avermelhados e alaranjados. Foto: Flickr sandeepachetan
  • Já as nuvens seguem uma lógica diferente, pois são formadas por gotículas de água e cristais de gelo muito maiores que as moléculas do ar. Essas partículas refletem quase todas as cores da luz solar de maneira semelhante.
    Já as nuvens seguem uma lógica diferente, pois são formadas por gotículas de água e cristais de gelo muito maiores que as moléculas do ar. Essas partículas refletem quase todas as cores da luz solar de maneira semelhante. Foto: Imagem de Vijaya narasimha por Pixabay
  • Como a soma de todas as cores resulta em branco, as nuvens ganham esse aspecto claro e brilhante quando estão bem iluminadas. É como se funcionassem como espelhos naturais suspensos no céu.
    Como a soma de todas as cores resulta em branco, as nuvens ganham esse aspecto claro e brilhante quando estão bem iluminadas. É como se funcionassem como espelhos naturais suspensos no céu. Foto: Imagem de Elisa por Pixabay
  • Quando as nuvens ficam densas ou carregadas de chuva, a luz tem dificuldade para atravessá-las. Nesse caso, elas passam a parecer cinzentas ou até escuras, mesmo sendo feitas do mesmo material.
    Quando as nuvens ficam densas ou carregadas de chuva, a luz tem dificuldade para atravessá-las. Nesse caso, elas passam a parecer cinzentas ou até escuras, mesmo sendo feitas do mesmo material. Foto: Wikimedia Commons/Pieter Delicaat
  • O contraste entre o azul do céu e o branco das nuvens cria uma ilusão visual agradável e harmônica. Esse jogo de cores ajuda a definir profundidade e movimento na paisagem.
    O contraste entre o azul do céu e o branco das nuvens cria uma ilusão visual agradável e harmônica. Esse jogo de cores ajuda a definir profundidade e movimento na paisagem. Foto: Imagem de Kris Hudson por Pixabay
  • Nosso cérebro interpreta essas variações de luz como sinais de clima e distância. Por isso, um céu muito azul costuma ser associado a tempo estável e as nuvens espessas indicam mudanças no tempo.
    Nosso cérebro interpreta essas variações de luz como sinais de clima e distância. Por isso, um céu muito azul costuma ser associado a tempo estável e as nuvens espessas indicam mudanças no tempo. Foto: Foto de Simon Euguser - Wikipédia Commons
  • O fenômeno também influencia a arte e a fotografia, já que o azul intenso e o branco das nuvens servem como pano de fundo natural para diferentes cenas. Muitos artistas exploram essas cores para transmitir calma ou grandiosidade. Um exemplo é a tela Céu de Teresópolis, criada pelo artista plástico Eliseu Visconti.
    O fenômeno também influencia a arte e a fotografia, já que o azul intenso e o branco das nuvens servem como pano de fundo natural para diferentes cenas. Muitos artistas exploram essas cores para transmitir calma ou grandiosidade. Um exemplo é a tela Céu de Teresópolis, criada pelo artista plástico Eliseu Visconti. Foto: Domínio público
  • Mesmo sendo explicado pela ciência, o céu azul continua despertando encanto. A cada dia, ele se apresenta de forma diferente, dependendo da quantidade de partículas no ar e da posição do Sol.
    Mesmo sendo explicado pela ciência, o céu azul continua despertando encanto. A cada dia, ele se apresenta de forma diferente, dependendo da quantidade de partículas no ar e da posição do Sol. Foto: freepik lifeforstock
  • Poluição, poeira e fumaça podem alterar esse efeito, deixando o céu mais esbranquiçado ou acinzentado. Isso mostra como pequenas mudanças na atmosfera afetam diretamente nossa percepção visual.
    Poluição, poeira e fumaça podem alterar esse efeito, deixando o céu mais esbranquiçado ou acinzentado. Isso mostra como pequenas mudanças na atmosfera afetam diretamente nossa percepção visual. Foto: DasAritra/Wikimédia Commons
  • Assim, o azul do céu e o branco das nuvens não são cores fixas, mas resultados momentâneos de um delicado equilíbrio entre luz e matéria. Trata-se de um espetáculo físico que acontece continuamente sobre nossas cabeças.
    Assim, o azul do céu e o branco das nuvens não são cores fixas, mas resultados momentâneos de um delicado equilíbrio entre luz e matéria. Trata-se de um espetáculo físico que acontece continuamente sobre nossas cabeças. Foto: Nuvens, Trovoada, Céu, Tempestade 161 Imagens patrocinadas iStock LIMITED DEAL: 20% off with PIXABAY20 coupon Imagem: Nuvens, Trovoada, Céu. De utilização gratuita. dexmac dexmac 764 seguidores Seguir If you've enjoyed my digital art and photos support me with donations, thanks!!!!! :) I'm thankful for your likes and thoughtful comments, don’t forget to do it, it is free :) Mostrar mais Doação 24 comentários A comunidade espera ter notícias suas! Iniciar sessão ou Aderir ao Pixabay par
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