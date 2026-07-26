Por que o céu é azul? Entenda o fenômeno da luz que colore a atmosfera

Assim, o azul do céu e o branco das nuvens não são cores fixas, mas resultados momentâneos de um delicado equilíbrio entre luz e matéria. Trata-se de um espetáculo físico que acontece continuamente sobre nossas cabeças. Foto: Nuvens, Trovoada, Céu, Tempestade 161 Imagens patrocinadas iStock LIMITED DEAL: 20% off with PIXABAY20 coupon Imagem: Nuvens, Trovoada, Céu. De utilização gratuita. dexmac dexmac 764 seguidores Seguir If you've enjoyed my digital art and photos support me with donations, thanks!!!!! :) I'm thankful for your likes and thoughtful comments, don’t forget to do it, it is free :) Mostrar mais Doação 24 comentários A comunidade espera ter notícias suas! Iniciar sessão ou Aderir ao Pixabay par