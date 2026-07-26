Galeria
Túneis milenares sob a Hagia Sophia e revelam detalhes do período bizantino
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Os trabalhos identificaram sete linhas de túneis e um hipogeu, complexo funerário subterrâneo. Ao todo, foram retiradas 1.068 toneladas de sedimentos dos túneis e mais 102 toneladas da área funerária durante as escavações. Foto: Divulgação Ministério da Cultura e Turismo Turquia
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A Hagia Sophia, em Istambul, foi construída no século VI como basílica bizantina e se tornou um dos maiores símbolos da arquitetura mundial. Ao longo dos séculos, já foi igreja, mesquita e museu, reunindo elementos cristãos e islâmicos em um único monumento histórico. Foto: Arild Vågen - wikimedia commons
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A fé muçulmana envolve milhões de pessoas em diversos países. E é praticada tanto nas casas como em templos cuja beleza e delicadeza chamam atenção até mesmo de devotos de outras religiões. Veja belas mesquitas espalhadas pelo mundo. Foto: jpeter pixabay
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Sheikh Zayed (Emirados Árabes) - Localizada em Abu Dhabi, é uma das maiores do mundo, com capacidade para 40 mil fiéis. Tem mais de 1.000 colunas, 83 cúpulas e 24 candelabros banhados a ouro. Outra atração é o tapete: o maior trançado a mão no planeta. Foto: Reprodução do site memphistours.com
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Hassan II (Marrocos) - Uma das mesquitas com mais bela paisagem do mundo, fica à beira do Oceano Atlântico, na famosa cidade de Casablanca. É a maior mesquita da África e a sétima maior do mundo, para 105 mil fiéis. Foto: Errammani abderrazak wikimedia commons
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Al Haram (Arábia Saudita) -Fica em Meca - cidade sagrada para onde os muçulmanos se voltam durante as orações. Um emblema no Islamismo, pois é nesta mesquita que fica a famosa Kaaba, o local mais sagrado para os muçulmanos, ponto de peregrinação mundial. No Islã, acredita-se que a Kaaba foi construída por Abraão Foto: Prof. Mortel wikimedia commons
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Al-Nabawi (Arábia Saudita) - Fica na cidade de Medina, uma das mais sagradas para o Islã. É ali que estão sepultados o profeta Muhammad e os califas Bakr e Umar. Tem capacidade para 1 milhão de devotos. Foto: Konevi pixabay
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Al-Aqsa (Israel) - Terceiro local mais sagrado do Islamismo, depois de Meca e Medina. Fica em Jerusalém, na Cidade Antiga, e é Patrimônio Mundial (Unesco). Os muçulmanos acreditam que Muhammad foi transportado de Meca para Al-Aqsa durante a noite. Tem uma nave central com seis laterais. E cúpula folheada a prata. Foto: konevi pixabay
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Sheikh Lotfollah (Irã) - Fica na cidade de Isfahan. Construída entre 1603 e 1619, tem uma cúpula completamente decorada com desenhos típicos da arte iraniana, lembrando delicadas penas de pavão. Foto: Nicolas Hadjisavvas wikimedia commons
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Mesquita Azul (Turquia) - Fica em Istambul, cidade que foi capital turca até a queda do Império Otomano (dando lugar a Ancara). Seu nome oficial é Sultão Ahmed, responsável por sua construção no século 17. Curiosamente, o azul não é visto por fora: se refere aos azulejos localizados dentro do templo. Foto: VisionPics pixabay
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Mesquita dos Omíadas - Umayyad (Síria) - Também chamada de Grande Mesquita de Damasco, fica na capital síria e é um dos locais mais sagrados para os muçulmanos. - local para onde Jesus retornará no fim dos tempos. Nela fica o mausoléu de Saladino. Patrimônio Mundial (Unesco). Foto: Vyacheslav Argenberg wikimedia commons
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Mesquita Faisal (Paquistão) - Fica na capital, Islamabad, e é a maior mesquita do país. Inaugurada em 1986, após dez anos de construção, tem design moderno e tornou-se um marco na cidade. Seu nome é em honra do rei saudita Faisal bin Abdulaziz Al Saud. Foto: Reprodução do site memphistours.com
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Ibn Tulun (Egito) - É a mesquita mais antiga da África, construída no ano 884. É a maior mesquita do Cairo e fica na colina de Gebel Yashkur, compondo uma paisagem urbana em que é rodeada de casas e prédios na capital egícpia. Sua decoração tem estilo Samarra, com uso de estuque e madeira esculpida. Foto: Ahmedalbadawy wikimedia commons
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Wazir Khan (Paquistão) - Construída no século 17 na cidade de Lahore. O interior é decorado com afrescos e o exterior tem azulejos no estilo persa kashi-kari. A mesquita tem o túmulo do santo sufi Syed Muhammad Ishaq Gazruni, conhecido como Miran Badshah. Foto: Moiz Ismailli wikimedia commons
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Nusrat Djahan (Dinamarca) - Fica na capital Copenhague e é uma mesquita que foge do padrão tradicional. Construída em 1967, é a primeira mesquita da Dinamarca e foi financiada pela Comunidade Muçulmana Ahmadiyya. Tem capacidade para 120 pessoas. Pequena, mas graciosa. Foto: Domínio público
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Menção especial a um caso curioso: Mesquita de Córdoba (Espanha) - Foi erguida durante a dinastia islâmica na Península Ibérica, no local da antiga Basílica de São Vicente de Lérins. Mas em 1236, quando a cidade voltou ao domínio cristão, o templo foi convertido em igreja católica. Ou seja, muitos chamam de mesquita, mas é igreja. Foto: Bobo Boom wikimedia commons
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Qolsharif (Rússia) - Fica em Kazan Kremlin. Construída no século 16, tem elementos renascentistas e predominância das cores azul e branca. Sua capacidade é para 6 mil devotos. E à noite tem iluminação especial, que valoriza a suavidade da arquitetura da nave e dos minaretes. Foto: Yusipov Linar wikimedia commons
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Mesquita de Xi'An (China) - Não parece, mas é uma mesquita. Foi construída durante a dinastia Ming e tem arquitetura chinesa, mas é dedicada à fé islâmica. Ocupa 12 mil m². Capacidade para mil fiéis. Foto: Gerd Eichmann wikimedia commons
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Mesquita de Ubudiah (Malásia) - Fica em Kuala Kangsar. Inaugurada em 1917, tem estilo arquitetônico indo-sarraceno, com farto uso de mármore branco e uma grande cúpula dourada Foto: Banja Frans Mulder wikimedia commons
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No Brasil, a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab é a maior que existe. Fica em Foz do Iguaçu (PR). É um templo sunita inaugurado em 1983, numa área de 20 mil m2. Sua arquitetura é inspirada na mesquita de Al-Aqsa que fica em Jerusalém e está nesta galeria. Foto: SamirNosteb wikimedia commons