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Ouro tem fama, mas o metal mais valioso do mundo é o ródio; entenda por quê
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O ouro costuma ser associado ao metal mais valioso do mundo. No entanto, em determinados períodos, o ródio supera seu preço de mercado e se torna o metal mais caro, graças à alta demanda e à oferta limitada. Foto: - Alchemist-hp/Wikimédia Commons
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O ródio é um elemento químico de símbolo Rh e número atômico 45, o que significa que possui 45 prótons em seu núcleo. Em um átomo neutro, também apresenta 45 elétrons. Sua massa atômica é de aproximadamente 102,9 u e, em temperatura ambiente, encontra-se no estado sólido. Foto: Flickr Science Activism
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Descoberto em 1803 pelo químico William Hyde Wollaston, o ródio pertence ao grupo 9 da Tabela Periódica. Trata-se de um metal de transição raro, encontrado principalmente associado a minérios de platina e de níquel, o que contribui para sua baixa disponibilidade no mercado. Foto: John Jackson/Wikimédia Commons
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O ródio possui ponto de fusão de 1.966 °C, ponto de ebulição de 3.727 °C e densidade de 12,41 g/cm³. Essas características refletem sua elevada estabilidade e resistência, tornando-o adequado para aplicações que exigem grande durabilidade. Além da indústria, o metal também é empregado em joias, principalmente como revestimento para aumentar o brilho e a resistência ao desgaste. Foto: Youtube Canal Lior L
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O ródio é empregado na fabricação de ligas de alta resistência com a platina e outros metais. Sua principal aplicação, porém, está nos catalisadores automotivos, onde ajuda a reduzir a emissão de gases tóxicos, especialmente os óxidos de nitrogênio liberados pelos motores. Foto: Youtube Canal Lacerda TUTORIAL
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O ródio presente em catalisadores usados pode ser recuperado e reutilizado na fabricação de novos produtos. Essa reciclagem reduz os impactos ambientais e diminui a necessidade de extrair mais metais da natureza. Foto: Youtube Canal Lacerda TUTORIAL
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Enquanto os diamantes são encontrados em reservas relativamente amplas, o ródio é um metal extremamente escasso. Sua produção está concentrada em poucos países, com destaque para a África do Sul, maior produtora mundial, e a Rússia. Nos últimos anos, a oferta do metal tem enfrentado oscilações e períodos de queda na produção. Foto: Reprodução Wordatlas
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A oferta limitada e a alta demanda fazem do ródio um dos metais de preço mais volátil do mercado. Além de seu elevado valor, ele é amplamente utilizado por ser um bom condutor de eletricidade e apresentar alta resistência à corrosão. Essas características também favorecem seu emprego em ligas metálicas de alto desempenho, aumentando a durabilidade e a resistência de outros metais. Foto: Youtube Canal Lior L
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Além disso, o ródio é utilizado na fabricação de espelhos de telescópios, pois apresenta uma alta refletividade para a luz visível e a radiação infravermelha. Revestimentos de ródio dissolido, obtidas por eletrodeposição ou evaporação, devido a elevada dureza e reflexão óptica são utilizados para a produção de instrumentos ópticos. Foto: Youtube Canal Lacerda TUTORIAL
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O ródio também é utilizado em ligas para joias, moedas e instrumentos musicais, graças à sua resistência à corrosão. O banho de ródio fornece uma camada de proteção à prata e a joias de ouro branco, prevenindo manchas e arranhões nas joias. Como não existem minas exclusivas desse metal, ele é obtido como subproduto da extração de platina, principalmente na África do Sul, e de níquel, na Rússia. Foto: Youtube Canal Lacerda TUTORIAL
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Além das aplicações atuais, o ródio desperta interesse em pesquisas voltadas a tecnologias limpas, como células de combustível e sistemas relacionados ao hidrogênio. Com o avanço dessas áreas, a expectativa é que o metal continue tendo importância estratégica e alta demanda no futuro. Foto: Youtube Canal Lior L
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O ródio pode ser utilizado em ligas com os elementos platina e paládio. Tais ligas são usadas em fornalhas, em equipamentos de produção de fibra de vidro, eletrodos em peças de ignição em aeronaves e cadinhos para uso em laboratórios. Foto: - Youtube Canal Lacerda TUTORIAL
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O ródio é altamente resistente à ação da maioria dos ácidos, dissolvendo-se apenas em condições específicas, como em água régia ou ácido sulfúrico concentrado e aquecido. Além disso, apresenta ponto de fusão mais elevado que o da platina e densidade ligeiramente menor. Foto: Youtube Canal Lior L
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Embora seja raro, o ródio também pode ser recuperado do combustível nuclear irradiado. Nesse processo são obtidos radioisótopos do metal, que apresentam meia-vida de até 45 dias. Foto: Youtube Canal Lior L