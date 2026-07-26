Ouro tem fama, mas o metal mais valioso do mundo é o ródio; entenda por quê

A oferta limitada e a alta demanda fazem do ródio um dos metais de preço mais volátil do mercado. Além de seu elevado valor, ele é amplamente utilizado por ser um bom condutor de eletricidade e apresentar alta resistência à corrosão. Essas características também favorecem seu emprego em ligas metálicas de alto desempenho, aumentando a durabilidade e a resistência de outros metais. Foto: Youtube Canal Lior L