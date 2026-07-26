Estilo de Vida
Petra: Patrimônio da Humanidade esculpido em rochas cor-de-rosa
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Após séculos praticamente desconhecida no Ocidente, foi redescoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812. Desde então, tornou-se um dos destinos turísticos mais visitados do Oriente Médio e, em 2007, ganhou ainda mais notoriedade ao ser eleita uma das novas Sete Maravilhas do Mundo. Foto: Bernard Gagnon/Wikimédia Commons
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O acesso a Petra já é, por si só, uma experiência memorável. Para alcançar seus principais monumentos, os visitantes percorrem o Siq, um estreito desfiladeiro com cerca de 1,2 km de extensão, cercado por imponentes paredões de arenito que chegam a aproximadamente 80 metros de altura. Foto: JoTB /Wikimédia Commons
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Caminhar pelo Siq é como viajar no tempo: cada curva do caminho revela detalhes arquitetônicos esculpidos nas pedras, como canais de água e relevos religiosos que contam um pouco da vida dos antigos nabateus. Foto: Bernard Gagnon/Wikimédia Commons
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O momento mais esperado da travessia acontece ao final do Siq, quando surge a imponente fachada do Tesouro (Al-Khazneh), um dos monumentos mais fotografados da Jordânia. Esculpido diretamente na rocha, o edifício impressiona por seus cerca de 40 metros de altura e pela riqueza dos detalhes arquitetônicos que fazem dele o principal símbolo de Petra. Foto: Al_Khazneh/Wikimédia Commons
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Apesar do nome "Tesouro", a função original dessa construção ainda é motivo de debate entre os arqueólogos. A hipótese mais aceita é que tenha servido como um mausoléu ou túmulo real, embora lendas locais afirmem que o local escondia riquezas de antigos reis. Foto: Flickr Brian Jeffery
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Petra, porém, vai muito além do Tesouro. O sítio arqueológico abriga dezenas de monumentos, templos e túmulos escavados na rocha. Entre seus destaques está o Monastério (Ad-Deir), uma construção monumental situada no alto das montanhas, acessível por uma trilha íngreme com mais de 800 degraus. Foto: Jean Housen/Wikimédia Commons
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Outro destaque é o Altar dos Sacrifícios, um antigo local cerimonial que também funciona como um mirante natural, oferecendo uma vista panorâmica de Petra e das montanhas ao redor. Do alto, os visitantes têm uma perspectiva privilegiada da antiga cidade e podem imaginar como era a vida na região há mais de dois mil anos. Foto: Dosseman/Wikimédia Commons
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O Complexo dos Túmulos Reais é outro dos grandes atrativos de Petra. Esculpidas diretamente nas encostas rochosas, essas monumentais tumbas serviram de sepultura para membros da elite nabateia e impressionam pelas dimensões e pela riqueza dos detalhes arquitetônicos. Foto: - Bernard Gagnon /Wikimédia Commons
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Além das ruínas, Petra encanta pela paisagem natural que a envolve. As formações rochosas de arenito, marcadas por diferentes tonalidades, criam cenários únicos. Ao entardecer, a luz do sol colore as montanhas com tons dourados e avermelhados, tornando a experiência ainda mais marcante. Foto: John Romano D'Orazio/Wikimédia Commons
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O turismo é a principal atividade econômica da região de Petra. A vizinha Wadi Musa concentra hotéis, restaurantes e comércio voltados aos visitantes, sendo habitada por muitos descendentes dos beduínos que viveram nas cavernas do sítio arqueológico. Foto: Flickr Ivana Mednans
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Atualmente, muitos descendentes dos beduínos trabalham com o turismo em Petra, atuando como guias, conduzindo passeios a cavalo, camelo ou jipe e comercializando artesanato, joias de prata e outros produtos típicos da região. Foto: - Daniel Case/Wikimédia Commons
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Petra também oferece trilhas que levam a mirantes com vistas privilegiadas da antiga cidade, incluindo pontos elevados de onde se avista o Tesouro. Algumas exigem bom preparo físico, mas revelam paisagens inesquecíveis. Foto: Flickr anitaconchita