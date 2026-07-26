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Petra: Patrimônio da Humanidade esculpido em rochas cor-de-rosa

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Redação Flipar
  • Após séculos praticamente desconhecida no Ocidente, foi redescoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812. Desde então, tornou-se um dos destinos turísticos mais visitados do Oriente Médio e, em 2007, ganhou ainda mais notoriedade ao ser eleita uma das novas Sete Maravilhas do Mundo.
    Após séculos praticamente desconhecida no Ocidente, foi redescoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812. Desde então, tornou-se um dos destinos turísticos mais visitados do Oriente Médio e, em 2007, ganhou ainda mais notoriedade ao ser eleita uma das novas Sete Maravilhas do Mundo. Foto: Bernard Gagnon/Wikimédia Commons
  • O acesso a Petra já é, por si só, uma experiência memorável. Para alcançar seus principais monumentos, os visitantes percorrem o Siq, um estreito desfiladeiro com cerca de 1,2 km de extensão, cercado por imponentes paredões de arenito que chegam a aproximadamente 80 metros de altura.
    O acesso a Petra já é, por si só, uma experiência memorável. Para alcançar seus principais monumentos, os visitantes percorrem o Siq, um estreito desfiladeiro com cerca de 1,2 km de extensão, cercado por imponentes paredões de arenito que chegam a aproximadamente 80 metros de altura. Foto: JoTB /Wikimédia Commons
  • Caminhar pelo Siq é como viajar no tempo: cada curva do caminho revela detalhes arquitetônicos esculpidos nas pedras, como canais de água e relevos religiosos que contam um pouco da vida dos antigos nabateus.
    Caminhar pelo Siq é como viajar no tempo: cada curva do caminho revela detalhes arquitetônicos esculpidos nas pedras, como canais de água e relevos religiosos que contam um pouco da vida dos antigos nabateus. Foto: Bernard Gagnon/Wikimédia Commons
  • O momento mais esperado da travessia acontece ao final do Siq, quando surge a imponente fachada do Tesouro (Al-Khazneh), um dos monumentos mais fotografados da Jordânia. Esculpido diretamente na rocha, o edifício impressiona por seus cerca de 40 metros de altura e pela riqueza dos detalhes arquitetônicos que fazem dele o principal símbolo de Petra.
    O momento mais esperado da travessia acontece ao final do Siq, quando surge a imponente fachada do Tesouro (Al-Khazneh), um dos monumentos mais fotografados da Jordânia. Esculpido diretamente na rocha, o edifício impressiona por seus cerca de 40 metros de altura e pela riqueza dos detalhes arquitetônicos que fazem dele o principal símbolo de Petra. Foto: Al_Khazneh/Wikimédia Commons
  • Apesar do nome
    Apesar do nome "Tesouro", a função original dessa construção ainda é motivo de debate entre os arqueólogos. A hipótese mais aceita é que tenha servido como um mausoléu ou túmulo real, embora lendas locais afirmem que o local escondia riquezas de antigos reis. Foto: Flickr Brian Jeffery
  • Petra, porém, vai muito além do Tesouro. O sítio arqueológico abriga dezenas de monumentos, templos e túmulos escavados na rocha. Entre seus destaques está o Monastério (Ad-Deir), uma construção monumental situada no alto das montanhas, acessível por uma trilha íngreme com mais de 800 degraus.
    Petra, porém, vai muito além do Tesouro. O sítio arqueológico abriga dezenas de monumentos, templos e túmulos escavados na rocha. Entre seus destaques está o Monastério (Ad-Deir), uma construção monumental situada no alto das montanhas, acessível por uma trilha íngreme com mais de 800 degraus. Foto: Jean Housen/Wikimédia Commons
  • Outro destaque é o Altar dos Sacrifícios, um antigo local cerimonial que também funciona como um mirante natural, oferecendo uma vista panorâmica de Petra e das montanhas ao redor. Do alto, os visitantes têm uma perspectiva privilegiada da antiga cidade e podem imaginar como era a vida na região há mais de dois mil anos.
    Outro destaque é o Altar dos Sacrifícios, um antigo local cerimonial que também funciona como um mirante natural, oferecendo uma vista panorâmica de Petra e das montanhas ao redor. Do alto, os visitantes têm uma perspectiva privilegiada da antiga cidade e podem imaginar como era a vida na região há mais de dois mil anos. Foto: Dosseman/Wikimédia Commons
  • O Complexo dos Túmulos Reais é outro dos grandes atrativos de Petra. Esculpidas diretamente nas encostas rochosas, essas monumentais tumbas serviram de sepultura para membros da elite nabateia e impressionam pelas dimensões e pela riqueza dos detalhes arquitetônicos.
    O Complexo dos Túmulos Reais é outro dos grandes atrativos de Petra. Esculpidas diretamente nas encostas rochosas, essas monumentais tumbas serviram de sepultura para membros da elite nabateia e impressionam pelas dimensões e pela riqueza dos detalhes arquitetônicos. Foto: - Bernard Gagnon /Wikimédia Commons
  • Além das ruínas, Petra encanta pela paisagem natural que a envolve. As formações rochosas de arenito, marcadas por diferentes tonalidades, criam cenários únicos. Ao entardecer, a luz do sol colore as montanhas com tons dourados e avermelhados, tornando a experiência ainda mais marcante.
    Além das ruínas, Petra encanta pela paisagem natural que a envolve. As formações rochosas de arenito, marcadas por diferentes tonalidades, criam cenários únicos. Ao entardecer, a luz do sol colore as montanhas com tons dourados e avermelhados, tornando a experiência ainda mais marcante. Foto: John Romano D'Orazio/Wikimédia Commons
  • O turismo é a principal atividade econômica da região de Petra. A vizinha Wadi Musa concentra hotéis, restaurantes e comércio voltados aos visitantes, sendo habitada por muitos descendentes dos beduínos que viveram nas cavernas do sítio arqueológico.
    O turismo é a principal atividade econômica da região de Petra. A vizinha Wadi Musa concentra hotéis, restaurantes e comércio voltados aos visitantes, sendo habitada por muitos descendentes dos beduínos que viveram nas cavernas do sítio arqueológico. Foto: Flickr Ivana Mednans
  • Atualmente, muitos descendentes dos beduínos trabalham com o turismo em Petra, atuando como guias, conduzindo passeios a cavalo, camelo ou jipe e comercializando artesanato, joias de prata e outros produtos típicos da região.
    Atualmente, muitos descendentes dos beduínos trabalham com o turismo em Petra, atuando como guias, conduzindo passeios a cavalo, camelo ou jipe e comercializando artesanato, joias de prata e outros produtos típicos da região. Foto: - Daniel Case/Wikimédia Commons
  • Petra também oferece trilhas que levam a mirantes com vistas privilegiadas da antiga cidade, incluindo pontos elevados de onde se avista o Tesouro. Algumas exigem bom preparo físico, mas revelam paisagens inesquecíveis.
    Petra também oferece trilhas que levam a mirantes com vistas privilegiadas da antiga cidade, incluindo pontos elevados de onde se avista o Tesouro. Algumas exigem bom preparo físico, mas revelam paisagens inesquecíveis. Foto: Flickr anitaconchita
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