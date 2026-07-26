Petra: Patrimônio da Humanidade esculpido em rochas cor-de-rosa

Outro destaque é o Altar dos Sacrifícios, um antigo local cerimonial que também funciona como um mirante natural, oferecendo uma vista panorâmica de Petra e das montanhas ao redor. Do alto, os visitantes têm uma perspectiva privilegiada da antiga cidade e podem imaginar como era a vida na região há mais de dois mil anos. Foto: Dosseman/Wikimédia Commons