Como uma partida de xadrez ajudou a salvar um prisioneiro russo

Por meio do comércio e das conquistas territoriais, o shatranj espalhou-se pelo mundo islâmico, ganhou popularidade e teve suas regras aperfeiçoadas. O jogo chegou à Europa por diferentes rotas, com destaque para a Península Ibérica, a Sicília e o Império Bizantino. Em território europeu, continuou a se transformar até que, no fim do século XV, peças como a dama e o bispo adquiriram movimentos mais amplos, aproximando o jogo do xadrez praticado atualmente. Foto: Pixabay