Esporte
Como uma partida de xadrez ajudou a salvar um prisioneiro russo
-
Um comandante, ao descobrir sua fama como enxadrista, propôs um teste: se Bernstein vencesse uma partida, viveria. Assim, escapou da execução com um xeque-mate. Renomado advogado financeiro conhecido pela mente estratégica, antes da Revolução Russa ele assessorava banqueiros e acumulava prestígio intelectual e esportivo. Foto: Reprodução Instagram
-
Durante a Revolução Russa, muitos intelectuais e burgueses foram perseguidos pelos bolcheviques. Bernstein foi preso por seu passado ligado ao sistema financeiro czarista. No caos da guerra civil, sua vida dependia de uma jogada — literalmente. Foto: Reprodução Instagram
-
Diante do comandante, Bernstein jogou com frieza e genialidade. Em poucos lances, demonstrou sua maestria e venceu. Impressionado, o oficial libertou-o imediatamente. A partida virou lenda: um xeque-mate que derrotou a morte. Foto: Reprodução
-
Apreciado por milhões de pessoas no mundo, o xadrez é muito mais do que um simples jogo. Essa atividade é uma potente ferramenta que pode desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e ajudar também no crescimento e aprendizado de crianças e jovens. Foto: Pixabay
-
-
A origem do xadrez ainda é motivo de debate entre os historiadores. No entanto, a teoria mais aceita é que o jogo tenha surgido na Índia, durante o Império Gupta, por volta do século VI, a partir de um jogo chamado chaturanga. Foto:
-
O chaturanga, nome do antigo jogo de tabuleiro indiano, significa "os quatro elementos de um exército" em sânscrito. No entanto, também existem teorias que atribuem a origem do xadrez a um período anterior e a outras regiões da Ásia, como China, Pérsia (atual Irã) e Afeganistão, embora a hipótese indiana seja a mais amplamente aceita. Foto: Pixabay
-
As semelhanças entre o chaturanga e o xiangqi, conhecido como xadrez chinês, sugerem que esses jogos compartilham uma origem ou um processo de evolução relacionado. É possível que tenham recebido influências por meio do contato entre diferentes povos ao longo das rotas comerciais asiáticas, incluindo a Rota da Seda, embora essa relação ainda seja debatida pelos historiadores. Foto: Pixabay
-
-
Após a conquista da Pérsia pelos árabes, no século VII, o jogo passou a ser conhecido como shatranj, adaptação árabe do nome persa chatrang. Suas regras continuaram a evoluir, e conceitos fundamentais, como o xeque e o xeque-mate, foram consolidados antes de o jogo se espalhar pelo mundo islâmico e chegar à Europa. Foto: Pixabay
-
Por meio do comércio e das conquistas territoriais, o shatranj espalhou-se pelo mundo islâmico, ganhou popularidade e teve suas regras aperfeiçoadas. O jogo chegou à Europa por diferentes rotas, com destaque para a Península Ibérica, a Sicília e o Império Bizantino. Em território europeu, continuou a se transformar até que, no fim do século XV, peças como a dama e o bispo adquiriram movimentos mais amplos, aproximando o jogo do xadrez praticado atualmente. Foto: Pixabay
-
A forma moderna do xadrez consolidou-se no sudoeste da Europa, especialmente na Espanha e na Itália, durante a segunda metade do século XV. Nessa época, o jogo recebeu as regras que serviram de base para o xadrez praticado atualmente, após séculos de evolução iniciada na Índia e desenvolvida na Pérsia e no mundo islâmico. Foto: Pixabay
-
-
No Brasil, o xadrez ganhou impulso com a chegada da corte portuguesa, em 1808. Dom João VI trouxe exemplares de obras dedicadas ao jogo, contribuindo para sua difusão entre a elite intelectual. Com o passar do tempo, o xadrez expandiu-se para outros grupos sociais e tornou-se uma prática difundida em diversas regiões do país. Foto: